Aktuelle Seite: Home > Politik > Unterstützung für Senioren über 65 mit geringem Einkommen
Insgesamt werden 9,8 Millionen Euro im November ausbezahlt

Unterstützung für Senioren über 65 mit geringem Einkommen

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 08:53 Uhr
Gewaltige Lücke zwischen Männer- und Frauenpensionen
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Das Land Südtirol unterstützt Seniorinnen und Senioren über 65 Jahren und mit einem geringen Einkommen mit einer eigenen Leistung. Dank dieser soll der zur Verfügung stehende Monatsbetrag auf 1000 Euro angehoben werden. 2980 Seniorinnen und Senioren werden diese Leistung im November erstmals ausbezahlt erhalten, insgesamt 9,8 Millionen Euro werden dafür vom Land bereitgestellt.

“Wir konnten in guter Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Nationalen Fürsorgeinstitut eine Leistung auf die Beine stellen, die älteren Menschen zugutekommt, die sich schwer tun, mit ihrem Einkommen über die Runden zu kommen. Wir setzen damit einen klaren Schritt in Richtung mehr sozialer Gerechtigkeit”, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Vor fast einem Monat, genauer am 24. September, hatten der Landeshauptmann und Gabriele Fava, der Präsident des Nationalen Instituts für Soziale Fürsorge (NISF/INPS), eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der die rechtliche Basis für die Auszahlung einer Unterstützungsleitung geschaffen wurde.

“Neben der Auszahlung des Betrages steht im November auch schon die Erarbeitung nötiger Anpassungen an. Dies ist wichtig, um die Treffsicherheit der Unterstützungsleistung weiter zu steigern”, unterstreicht Soziallandesrätin Rosmarie Pamer. Dazu werde es in den nächsten Wochen auch ein Treffen mit Vertretungen der Gewerkschaften und weiterer Patronate sowie Steuerbeistandszentren geben, die mit ihren Erfahrungswerten wichtige Partner bei der Weiterentwicklung der Leistung sind. Dabei sollen auch Entwicklungen auf gesamtstaatlicher Ebene, vor allem was die Berechnung der ISEE und die mögliche Nichtberechnung der Erstwohnung betrifft, berücksichtigt werden.

Landeshauptmann Kompatscher und Landesrätin Pamer loben in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Partnern, die es ermöglicht habe die Unterstützungsleistung, wie bereits im Frühjahr angekündigt, fristgerecht im November auszubezahlen. In Südtirol ist die Armutsgefährdung, verglichen mit anderen Regionen in Europa, relativ niedrig (wie jüngste Eurostat-Daten zeigen, wonach das Armutsrisiko in Südtirol bei 6,6 Prozent liegt – im Vergleich dazu liegt Kalabrien bei 48,8 Prozent). Dennoch bestehe die Notwendigkeit zielgerichteter Maßnahmen, um soziale Ausgrenzung und die Armutsgefährdung zurückzudrängen, sind sich Kompatscher und Pamer einig.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
63
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kommentare
53
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
48
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Sinner sagt für Davis Cup ab
Kommentare
38
Sinner sagt für Davis Cup ab
Todesfall entpuppt sich als Überdosis
Kommentare
29
Todesfall entpuppt sich als Überdosis
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 