US-Außenminister rockt in Kiew – VIDEO

Kiew – Es war ein besonders ergreifender Moment: In der Kellerbar “Barman Dictat” in Kiew sprang am Dienstagabend plötzlich ein berühmter Gast auf die Bühne und griff nach der Gitarre.

Es war US-Außenminister Anthony Blinken, der am Dienstag erneut in der Kriegshauptstadt Kiew eingetroffen war, um über weitere militärische Hilfe zu sprechen. Er versicherte der dortigen Führung die weitere Unterstützung der USA im Krieg, den Russland unter Führung des Despoten Wladimir Putin vom Zaun gebrochen hatte.

Blinken würdigte auf der Bühne den Einsatz der Ukrainer gegen die russische Invasion:

Ich weiß, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit ist. Ihre Soldaten, Ihre Bürger, vor allem im Nordosten, in Charkiw, leiden enorm. Aber Sie müssen wissen, Sie müssen wissen, dass die Vereinigten Staaten an Ihrer Seite stehen, dass ein großer Teil der Welt an Ihrer Seite steht. Sie kämpfen nicht nur für eine freie Ukraine, sondern auch für eine freie Welt, und eine freie Welt steht an Ihrer Seite.

Dann performte der Politiker gemeinsam mit anderen Musikern Neil Youngs “Rockin’ In The Free World”. Beim Refrain sang er sogar mit.

Der Song wurde 1989 kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion veröffentlicht und ist eine Hymne für die Freiheit.

During a visit to Kyiv, U.S. Secretary of State Antony Blinken played Neil Young’s “Rockin’ in the Free World” with a local band at a bar in a show of support for Ukraine. https://t.co/DhkorwHYE2 pic.twitter.com/7sgjOftVaK

— The New York Times (@nytimes) May 15, 2024