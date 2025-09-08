Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Gericht bestätigt Millionenstrafe gegen Trump
US-Gericht bestätigt Millionenstrafe gegen Trump

Montag, 08. September 2025 | 17:14 Uhr
APA/APA/AFP/Getty/KEVIN DIETSCH
Von: APA/AFP

Ein New Yorker Gericht hat eine Millionenstrafe gegen US-Präsident Donald Trump wegen Verleumdung einer Autorin bestätigt. Trump muss gut 83 Millionen Dollar (gut 70 Millionen Euro) an die Kolumnistin E. Jean Carroll zahlen, wie das US-Berufungsgericht für den zweiten Bezirk am Montag urteilte. Ein Geschworenengericht hatte Trump im Jänner 2024 zu dem Schadenersatz verurteilt, weil er Carroll nach Missbrauchsvorwürfen jahrelang öffentlich verunglimpft hatte.

Die heute 81-jährige Carroll hatte den zwei Jahre jüngeren Trump beschuldigt, sie im Jahr 1996 sexuell missbraucht zu haben. Trump beschimpfte Carroll daraufhin immer wieder öffentlich und warf ihr Lüge vor.

