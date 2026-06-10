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Trump: Reaktion auf "anhaltende und ungerechtfertigte" Aggression

US-Militär startet neue Angriffe auf Ziele im Iran

Mittwoch, 10. Juni 2026 | 23:58 Uhr
Trump: Reaktion auf \
APA/APA/AFP/KEN CEDENO
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Von: APA/dpa

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump mit neuen Angriffen auf mehrere Ziele im Iran begonnen. “Die Angriffe sind eine Reaktion auf die ungerechtfertigte und anhaltende Aggression des Irans”, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit.

An der iranischen Südküste ereigneten sich in der Nacht mehrere Explosionen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna und der Rundfunk übereinstimmend berichteten, wurden Explosionen nahe den Städten Minab und Sirik beobachtet. In der vergangenen Nacht hatte das US-Militär in Sirik am Golf von Oman Angriffe geflogen.

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