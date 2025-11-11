US-Senat stimmt für Ende des Rekord-Shutdowns

Von: APA/Reuters

Der US-Senat hat den Weg für ein Ende des Rekord-Shutdowns in den USA freigemacht. Eine Mehrheit der Senatoren stimmte für den entsprechenden Gesetzentwurf, meldet Reuters. Die Abstimmung lief jedoch noch. Der Shutdown dauert seit 41 Tagen an und ist der längste in der Geschichte der USA. Wegen des Haushaltsstreits zwischen den Republikanern um Präsident Donald Trump und den Demokraten sind Hunderttausende Staatsbedienstete im Zwangsurlaub oder müssen ohne Bezahlung arbeiten.