Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Soldaten sollen Gaza-Waffenruhe überwachen
US-Soldaten sollen Gaza-Waffenruhe überwachen

US-Soldaten sollen Gaza-Waffenruhe überwachen

Freitag, 10. Oktober 2025 | 00:32 Uhr
US-Soldaten sollen Gaza-Waffenruhe überwachen
APA/APA/AFP/AHMAD GHARABLI
Schriftgröße

Von: APA/AFP

200 US-Soldaten sollen nach Angaben von US-Regierungsvertretern im Nahen Osten stationiert werden, um die Einhaltung der Waffenruhe im Gazastreifen zu überwachen. Auch Militärvertreter aus Ägypten, Katar und der Türkei sowie möglicherweise aus den Vereinigten Arabischen Emiraten würden eingebunden, sagte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag (Ortszeit) zu Journalisten. Ein weiterer sagte, dass eine Entsendung von US-Soldaten in den Gazastreifen nicht geplant sei.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
62
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
57
Seceda führt Online-Ticketing ein
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
55
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
40
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Kommentare
38
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 