US-Wahl: Walz und Vance treffen in TV-Duell aufeinander

US-Vize-Kandidaten Walz und Vance treffen in TV-Duell aufeinander

Von: APA/dpa

Zum ersten und voraussichtlich einzigen Mal treffen in der Nacht zum Mittwoch (03.00 Uhr MESZ) die US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz (Demokraten) und J.D. Vance (Republikaner) in einem TV-Duell aufeinander. Die 90-minütige Debatte wird vom Sender CBS News live aus New York übertragen.

Es gibt weder Eröffnungsreden noch ein Studio-Publikum, ähnlich wie beim Duell zwischen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihrem republikanischen Kontrahenten Donald Trump.

Der Demokrat Walz hatte bis zu seiner Ernennung zu Harris’ Vize kein starkes nationales Profil, hat sich zuletzt aber einen Namen gemacht mit seiner direkten Art, politische Botschaften zu transportieren. Für Trump soll Vance vor allem die Stimmen der Arbeiterschicht gewinnen. Seine umstrittenen Aussagen, darunter abfällige Bemerkungen über Kinderlose, haben im Wahlkampf bereits für Schlagzeilen gesorgt.

Am 5. November treten Harris und Trump bei der Präsidentschaftswahl gegeneinander an – Umfragen prognostizieren ein knappes Rennen. Auch beim Duell der Vizekandidaten dürfte es deswegen primär darum gehen, die Menschen in den wahlentscheidenden Swing States von sich zu überzeugen.