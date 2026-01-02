Aktuelle Seite: Home > Politik > USA fordern von China Zurückhaltung im Konflikt mit Taiwan
Wachsende Spannungen

USA fordern von China Zurückhaltung im Konflikt mit Taiwan

Freitag, 02. Januar 2026 | 08:50 Uhr
Für Peking ist Taiwan eine abtrünnige Provinz
APA/APA/AFP/GREG BAKER
Von: APA/dpa

Angesichts wachsender Spannungen zwischen China und Taiwan hat das US-Außenministerium Peking zur Zurückhaltung aufgefordert. China solle den militärischen Druck auf den kleinen Inselstaat einstellen und stattdessen einen “konstruktiven Dialog” aufnehmen, sagte ein Ministeriumssprecher laut Mitteilung.

“Die Vereinigten Staaten unterstützen Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und lehnen einseitige Änderungen des Status quo ab, einschließlich solcher, die mit Gewalt oder Zwang herbeigeführt werden.” Die Taiwanstraße ist die Meerenge zwischen der Volksrepublik und dem Inselstaat. Das chinesische Militär hatte zuletzt erneut große Manöver rund um Taiwan abgehalten. Beobachter werteten die Übungen unter anderem als Reaktion auf ein jüngstes, milliardenschweres US-Waffenpaket für Taipeh.

Nach einer US-Pressemitteilung umfasst das Paket unter anderem Raketen- und Artilleriesysteme, Panzerabwehrwaffen, Drohnen sowie weitere militärische Ausrüstung und Unterstützungsleistungen. Der US-Kongress sei vorschriftsgemäß informiert worden. Die Rüstungslieferungen dienten den nationalen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen der USA und unterstützten Taiwans Bemühungen, seine Streitkräfte zu modernisieren und eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, hieß es.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets, obwohl die Insel eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und droht mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege gelingen.

