„Väter mit Vorbildcharakter sind gefragt“ 

Bozen – Zum heutigen Vatertagdankt Familienlandesrätin Waltraud Deeg allen Vätern und Großvätern, die ihren Kindern als Vorbild dienen, weil sie sich für die Zukunft ihrer Kinder einsetzen.

Am 19. März wird in Südtirol der Vatertag gefeiert. Während viele Südtiroler Väter dafür von ihren Kindern selbstgebastelte Geschenke oder herzliche Glückwünsche erhalten, gibt es in diesem Jahr aber auch viele Väter außerhalb Südtirols, die währenddessen um ihr Überleben und um die Zukunft ihrer Kinder kämpfen.

Familienlandesrätin Waltraud Deeg denkt darum an diesem Vatertag vor allem an die zahlreichen Väter in der Ukraine: „Unzählige Väter und Großväter kämpfen derzeit in diesem sinnlosen Krieg. Sie kämpfen dabei für sich, vor allem aber für ihre Kinder und deren Zukunft. Ihr Mut wiederum wird ihren Kindern ein Vorbild sein und diese wesentlich prägen.“ Väter sind in jeglicher Hinsicht Vorbilder für ihre Kinder, sie prägen diese auf jegliche Weise. Nicht nur zum Vatertag sei es darum wichtig, gute Vorbilder für die Kinder zu sein: „Väter mit Vorbildcharakter gibt es auch bei uns: Großartige Väter, die ihre Vaterschaft aktiv wahrnehmen, nicht nur am Wochenende ihrer Vaterrolle nachkommen und damit sich, aber auch ihre Kinder bereichern. Ich wünsche darum allen Vätern und Großvätern einen schönen Vatertag, an dem wir den ein oder anderen Gedanken auch den Vätern in der Ukraine widmen, in der Hoffnung, dass dieser Krieg bald ein Ende findet und auch die ukrainischen Kinder im Juni den ukrainischen Vatertag mit ihren Vätern feiern können.“