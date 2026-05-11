Van der Bellen begann Besuch in der Slowakei

Von: apa

Herzlicher Empfang für Alexander Van der Bellen in der Slowakei: Mit einem Bruderkuss hat der slowakische Präsident Peter Pellegrini den Bundespräsidenten am heutigen Montag in Bratislava begrüßt. Van der Bellen wurde am Vormittag mit Brot und Salz und militärischen Ehren vor dem Präsidentenpalast empfangen. Er erwidert eine Wien-Visite des linksgerichteten Politiker vom September 2024. Pellegrini hatte Österreich nur drei Monate nach seinem Amtsantritt besucht.

Nach der Begrüßung zogen sich die Delegationen zu Gesprächen im Präsidentenpalast zurück. Gegen Mittag sollte eine gemeinsame Pressekonferenz der Präsidenten stattfinden. Im Zentrum dürften die Europapolitik und die neue politische Dynamik nach dem Machtwechsel in Ungarn stehen, die auch Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit der mitteleuropäischen Staaten eröffnen könnte.

Nach einer Kranzniederlegung am Grabmal des unbekannten Soldaten sind noch Treffen mit Parlamentspräsident Richard Raši und Ministerpräsident Robert Fico geplant. Fico hat am Wochenende internationales Aufsehen erregt, weil er im Rahmen seiner Teilnahme an den Moskauer Feiern zum Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg auch mit Kreml-Chef Wladimir Putin zusammentraf, der von europäischen Politikern wegen seines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs im EU-Beitrittswerberland Ukraine gemieden wird.

Reger Austausch mit slowakischem Präsidenten

Der Bundespräsident wird am morgigen Dienstag ein weiteres Mal in der Slowakei erwartet, zum jährlichen Treffen der Präsidenten der Slavkov-Gruppe (Tschechien, Österreich und Slowakei). Dann wird der tschechische Präsident Petr Pavel zu Van der Bellen und Pellegrini stoßen. Die drei Präsidenten werden an Burg Devín (Theben) an der slowakisch-österreichischen Grenze und im Danubiana-Museum auf einer Donauinsel einige Kilometer stromabwärts von Bratislava beraten.

Der am Samstag gewählte ungarische Ministerpräsident Péter Magyar hat sich für eine breitere Zusammenarbeit der mitteleuropäischen Staaten ausgesprochen, unter Einbindung Österreichs, Sloweniens und Kroatiens. Die Slowakei und Österreich haben diesbezüglich eine wichtige Rolle, Während nämlich Österreich im Sommer den Vorsitz in der Slavkov-Gruppe übernimmt, geht die Führung der bedeutenderen Visegrad-Gruppe (Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn) an die Slowakei. Der slowakische Premier Fico hat diesbezüglich schon große Pläne und setzt auf eine politische Wiedergeburt der Gruppe, deren Arbeit wegen der pro-russischen Politik des abgewählten ungarischen Premiers Viktor Orbán lahmgelegt war.

Van der Bellen und Pellegrini pflegen enge Kontakte. Nach dem Antrittsbesuch des slowakischen Präsidenten sahen sie einander im März 2025 im tschechischen Austerlitz (Slavkov) wieder, beim ersten Dreier-Treffen dieser Art. Van der Bellen war zuletzt im September 2025 offiziell in Bratislava, zu einer Ausstellungseröffnung gemeinsam mit Pellegrini, Pavel und der slowenischen Präsidentin Nataša Pirc Musar.