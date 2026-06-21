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Die Gespräche werden am Bürgenstock stattfinden

Vance in der Schweiz angekommen, Verhandlungen starten

Sonntag, 21. Juni 2026 | 06:43 Uhr
Die Gespräche werden am Bürgenstock stattfinden
APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
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Von: APA/Reuters

US-Vizepräsident JD Vance ist in der Schweiz angekommen. Vance und seine Frau seien am frühen Morgen auf dem Militärflugplatz Emmen bei Luzern eingetroffen, teilt ein Sprecher des Vizepräsidenten am Sonntag mit. Der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, dass er voraussichtlich einige Tage für Friedensverhandlungen mit dem Iran in der Schweiz sei. Die Gespräche sollen nach Angaben von Pakistan, das im Konflikt vermittelt, noch am Sonntag beginnen.

Die Verhandlungen im Luxusresort Bürgenstock in der Nähe von Luzern finden ungeachtet anhaltender Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon und neuer Spannungen um die für die Handelsschifffahrt wichtige Straße von Hormus statt. Bereits am Samstagabend war die iranische Delegation in der Schweiz angekommen, wie das Schweizer Außenministerium mitgeteilt hatte.

Das am Mittwoch unterzeichnete Rahmenabkommen sieht vor, innerhalb von 60 Tagen ein endgültiges Abkommen für einen dauerhaften Frieden zu schließen. Ein zentrales Thema ist dabei das iranische Atomprogramm. US-Präsident Donald Trump will sicherstellen, dass der Iran niemals an Atomwaffen gelangt.

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