Venezuela wirft USA “schweren militärischen Angriff” vor

Von: APA/AFP/Reuters/EFE/dpa

Nach zahlreichen Explosionen in der Hauptstadt Caracas hat Venezuela den USA einen “schweren militärischen Angriff” vorgeworfen. Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro habe den Ausnahmezustand ausgerufen und die Mobilisierung der Bevölkerung angeordnet, hieß es am Samstag in einer Mitteilung der Regierung. Laut einem Bericht des Senders CBS ordnete US-Präsident Donald Trump Angriffe in Venezuela an.

Ziel sollten unter anderem Militäreinrichtungen sein, berichtete eine CBS-Reporterin ⁠am Samstag auf X unter Berufung auf US-Vertreter. Auch der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien sprach von einem Angriff auf Venezuela: “In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschießen es mit Raketen”, schrieb Staatschef Gustavo Petro auf X. “Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten”, forderte er.