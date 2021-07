Vereinbarung zwischen der Universität Udine und den Sonderregionen im Alpenraum

Bozen – Entwicklung gemeinsamer Instrumente und Strategien auf dem Gebiet des Studiums und der Forschung zum Regionalrecht und dessen Perspektiven, unter besonderer Berücksichtigung der Sonderautonomie – dies ist das Ziel der Rahmenvereinbarung, die gestern in Udine vom Rektor der Universität Udine, Roberto Pinton vorgestellt wurde, gemeinsam mit Elena D’Orlando, der Referentin der Rahmenvereinbarung und Direktorin der Abteilung für Rechtswissenschaften der Universität, dem Präsidenten des Regionalrats von Friaul-Julisch-Venetien, Piero Mauro Zanin, und, in Videokonferenz, dem Präsidenten des Regionalrats von Aosta, Alberto Bertin, und den Präsidenten der Landtage der autonomen Provinzen Trient und Bozen, Walter Kaswalder und Rita Mattei, sowie dem Präsidenten des Regionalrats von Sardinien, Michele Pais.

Südtirols Landtagspräsidentin Rita Mattei zeigte sich „sehr zufrieden mit dem heute eingerichteten interregionalen Arbeitstisch. Als Landtag einer autonomen Provinz sind wir motiviert für den neuen Weg, der uns erwartet: Wissenschaft und Erfahrung werden zusammenkommen für neue anregende Projekten. Nie zuvor war die Bedeutung der Autonomie und der Selbstverwaltung des Territoriums so sehr zu spüren wie in dieser Zeit des Covid-19-Notstands. Nur aus der Begegnung können große Ideen entstehen. Mit großer politischer Sensibilität entwickeln wir die Besonderheiten der Autonomie um einen Schritt weiter. Nach so vielen Gesetzesänderungen und Ergänzungen haben wir erkannt, dass Autonomie kein statisches Thema ist, sondern eine ständige Aktualisierung, die den aktuellen Bedürfnissen entspricht.“