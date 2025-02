Verhandlungen zu zweiter Gaza-Waffenruhephase “diese Woche”

Von: APA/AFP

Israel will in dieser Woche mit den Verhandlungen zur zweiten Phase der Waffenruhe im Gazastreifen beginnen. Bei der Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts am Montagabend sei beschlossen worden, “in dieser Woche” die Verhandlungen zur zweiten Phase einzuleiten, sagte der israelische Außenminister Gideon Saar am Dienstag in Jerusalem. Eigentlich hätten die Verhandlungen zur zweiten Phase bereits am 3. Februar beginnen sollen.