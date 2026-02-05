Aktuelle Seite: Home > Politik > Verletzte durch Drohnenangriff auf Kiew
79-jährige Frau muss ins Krankenhaus

Verletzte durch Drohnenangriff auf Kiew

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 09:25 Uhr
So müssen sich kriegsgeplagte Kiewer Bürger wärmen
APA/APA/AFP/SERGEI GAPON
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Bei russischen Drohnenangriffen in der Nacht auf Donnerstag auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben zwei Menschen verletzt worden. Eine 79-jährige Frau sei ins Krankenhaus gebracht, eine 89-Jährige ambulant behandelt worden, teilte die Polizei auf Telegram mit. Demnach schlugen die Drohnen im Stadtteil Solomjanka im Westen Kiews ein und beschädigten mehrere Wohnblöcke. Schäden wurden auch aus anderen Stadtvierteln der Drei-Millionen-Metropole gemeldet.

Unter anderem traf es Wohnhäuser und einen großen Parkplatz. Kiew ist immer wieder Ziel russischer Angriffe aus der Luft. Nach schweren Angriffen auf Energieanlagen sind viele Einwohner von der Strom- und Wärmeversorgung abgeschnitten – dabei herrschen nach wie vor Frosttemperaturen in Kiew.

Auch Bahninfrastruktur im Visier Moskaus

Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht auch die Eisenbahninfrastruktur in der nördlichen Region Sumy angegriffen. Der stellvertretende Ministerpräsident Olexij Kuleba schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, dass bei dem “massiven” Drohnenangriff auch die Energieversorgung der Bahn ins Visier genommen worden sei. “Der Feind versucht, den Zugverkehr zu stoppen”, so Kuleba weiter. Er bezeichnete den Angriff als Terrorakt gegen die ukrainische Logistik.

Der russische Machthaber Wladimir Putin hat den Krieg vor knapp vier Jahren befohlen. Derzeit verhandeln in Abu Dhabi russische und ukrainische Delegationen unter amerikanischer Vermittlung über ein Ende der Kampfhandlungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Kommentare
94
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Kommentare
64
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
55
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Bettenschwemme statt Bettenstopp?
Kommentare
32
Bettenschwemme statt Bettenstopp?
Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
Kommentare
31
Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 