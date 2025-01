Vertretungen der Berufsverbände im Palais Widmann empfangen

Von: mk

Bozen – Am 15. Januar haben Landeshauptmann Arno Kompatscher, die Vize-Landeshauptmänner Daniel Alfreider und Marco Galateo sowie die Landesräte Christian Bianchi und Hubert Messner die Vertreterinnen und Vertreter des ständigen Ausschusses der Berufsverbände und Kammern (CUP) des Landes Südtirol empfangen.

Anwesend waren der Vorsitzende Claudio Sartori (Ingenieurkammer), Claudio Volanti (Ärztekammer), Irene Rigott (Technikerinnen und Techniker der medizinischen Radiologie), Valentino Andriolo (Architektenkammer), Michele Piccolin (Psychologinnen und Psychologen), Claudio Zago (Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer), Loris De Bernardo (Arbeitsberaterinnen und Arbeitsberater), Helmut Veronesi (Agrartechniker), Andrea Raise (Agrar- und Forstwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler) sowie Matteo Marini (Geologen).

“Das Treffen war eine wertvolle Gelegenheit, um mit einem großen Teil der Berufsverbände in Kontakt zu treten”, betonte Kompatscher nach der Begegnung. Sartori und seine Kolleginnen und Kollegen boten dem Land ihre Zusammenarbeit an, vor allem bei gesetzlichen Änderungen oder Anpassungen in den betreffenden Bereichen. Die Dachorganisation CUP kann mit der Fachkompetenz der jeweiligen Organisationen dabei eine wichtige Unterstützung geben.

“Mit einigen Kammern, wie der Ingenieurkammer, besteht bereits eine bewährte Zusammenarbeit. Treffen wie diese schaffen neue, konstruktive Kontakte”, sagte Landesrat Alfreider. Landesrat Bianchi ergänzte: “Die Unterstützung von Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie Geologinnen und Geologen ist für die Realisierung öffentlicher Bauprojekte unverzichtbar. Ihr Beitrag ermöglicht es uns, Ideen und Pläne in konkrete Realität umzusetzen und dabei spürbare Verbesserungen für Südtirol zu erzielen.”

“Die Berufsverbände stehen in engem Zusammenhang mit der Wirtschaft, diesen Bereichen muss zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt werden. Ihre Fachkenntnisse können dazu beitragen, den Bürgerinnen und Bürgern schnellere Antworten zu bieten”, Landesrat sagte Galateo. Landesrat Messner hob hervor: „Dem Zuhören habe ich stets große Bedeutung beigemessen, insbesondere was die Berufskammern anbelangt. Unsere Türen stehen immer offen, solange die Beziehungen auf gegenseitigem Respekt basieren.“

Auch Generalsekretär Eros Magnago, Petra Mahlknecht, Direktorin der Agentur für öffentliche Aufträge, sowie Michael Mayr, Direktor des Ressorts für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit, nahmen am Treffen teil.