Verwaltungspraktikum für Innsbrucker Studierende

Bozen – Das Curriculum für das Integrierte Diplomstudium der Rechtswissenschaften – Italienisches Recht an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ist am 1. Oktober 2018 in Kraft getreten. Es sieht für die Studienlaufbahn der Studentinnen und Studenten auch ein Praktikum vor. Ein halbes Jahr später, am 16. April 2019, hat Landeshauptmann Arno Kompatscher mit dem damaligen Rektor der Universität Innsbruck Tilman Märk ein Abkommen unterzeichnet, das Jus-Studierenden der Uni Innsbruck Praktika in der Landesverwaltung ermöglicht. Während ihres Praktikums stehen den Studierenden zwei Tutoren beziehungsweise Tutorinnen zur Seite, ein akademischer und einer der Verwaltung.

Die Landesverwaltung habe großes Interesse daran, Studentinnen und Studenten der Universität Innsbruck zur Ausübung eines Praktikums in den eigenen Organisationseinheiten aufzunehmen, führt Landeshauptmann Arno Kompatscher aus und weist auf den Wert der Verbindung von Theorie und Praxis hin: “Die unmittelbare Berufserfahrung trägt zur beruflichen Orientierung bei, und es wird eine Verbindung zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage hergestellt.” Zugleich biete sich der Landesverwaltung die Möglichkeit, als guter Arbeitsgeber bekannt zu werden: “Die Studentinnen und Studenten können über das Praktikum Einblick in die Tätigkeit der Verwaltung gewinnen. Das Land ist auch daran interessiert, hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzusprechen und nach Abschluss des Studiums für die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung zu gewinnen.”

Gestern Studierende der Uni Innsbruck: Weiterhin Praktika in Landesverwaltunghat die Landesregierung den Landeshauptmann ermächtigt, mit der Rektorin der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Veronika Sexl das Abkommen für dieses Ausbildungspraktikum zu erneuern, das mit dem Datum der Unterzeichnung in Kraft treten und wiederum fünf Jahre gültig sein wird.