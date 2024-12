Video: Lamborghinis mit Schneekatze zur Comici-Hütte geschleppt

LAMBORGHINI IN ALTA MONTAGNA: IL VIDEO

LAMBORGHINI IN ALTA MONTAGNA: IL VIDEO Ancora polemiche sul caso delle due lussuose Lamborghini esposte davanti al Rifugio Comici in Val Gardena, nell'ambito di un evento privato, e trasportate in quota lungo le piste di sci. Il Presidente del Cai Alto Adige Carlo Alberto Zanella chiede una presa di posizione forte delle autorità pubbliche e politiche della provincia per porre fine a quello che – in una nota – viene definito "un utilizzo scandaloso dell'alta montagna".

