Virtuelle Medienkonferenz: Ab sofort immer am Dienstag und Donnerstag

Bozen – Die virtuelle Landesmedienkonferenz findet ab sofort nicht mehr täglich, sondern zweimal in der Woche statt: am Dienstag und Donnerstag mit Beginn um 16.30 Uhr.

Seit Mitte März informiert die Landesregierung täglich von Montag bis Samstag im Rahmen einer “virtuellen Landesmedienkonferenz” über die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Landeshauptmann und andere Regierungsmitglieder sowie Fachleute des Bevölkerungsschutzes und des Gesundheitswesens berichten dabei über jüngste Entscheidungen und antworten auf Fragen von Journalisten.

Nachdem nun die erste Phase zu Ende geht und die ersten Schritte in die zweite Phase gesetzt wurden, ändert sich nun auch der Rhythmus der Landesmedienkonferenz. Sie findet ab sofort nicht mehr täglich statt sondern zweimal wöchentlich, und zwar am Dienstag und Donnerstag. Das Format bleibt unverändert. Die nächste Medienkonferenz findet somit morgen, Dienstag, 28. April 2020 um 16.30 Uhr in deutscher Sprache und um 17.00 Uhr in italienischer Sprache statt.