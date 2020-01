“Volle Kraft voraus mit jungem Team”

Auer – Aufbruchsstimmung herrscht derzeit in der Gemeinde Auer. In den letzten Monaten hat sich ein motiviertes, junges Team aufgestellt, mit dem Bestreben, Persönlichkeiten aus allen Sparten anzusprechen, einzubinden und sie zu ermutigen, mit ihren Ideen und Fähigkeiten die Zukunft in Auer mitzugestalten. Unter dem Zeichen des Edelweißes soll frischer Wind in die Gemeindestube kommen. Unterstützung in Ihrem Vorhaben der Erneuerung bekommt die Gruppe mit rund 20 Aurer und Aurerinnen auch vom SVP Ortsausschuss, der diese verantwortungsvolle Aufgabe an diese Gruppe weitergibt.

Für den scheidenden Ortsausschuss sei es richtig, „den Platz nun frei zu machen für die jungen Leute, die voll hinter unserer Sache stehen, die sehr gute Ansätze und viel Einsatz mitbringen und von denen wir überzeugt sind, dass die Arbeit für die Dorfgemeinschaft in guten Händen ist.“

Der Ortsausschuss der SVP war es, der vor einigen Monaten im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen, die drei jungen Aurer Michael Huez, Thomas Stimpfl und Matthias Girardi kontaktierte, mit denen Dynamik und frische Motivation ins Rollen kam. „Der SVP Ortsausschuss hat in den vergangen fünf Jahren wertvolle Arbeit geleistet. Es gilt jetzt, die

Ortsgruppe weiter zu festigen und aufzubauen“, so Michael Huez.

In den Gesprächen der vergangenen Wochen sei speziell bei jungen Aurer und Aurerinnen Aufbruchsstimmung spürbar und die Bereitschaft, konstruktiv und mit vereinten Kräften für das Dorf zu arbeiten. Bis zu den nächsten SVP-Ausschusswahlen im Herbst, hat Bezirksobmann Oswald Schiefer provisorisch den neuen Ortsausschuss eingesetzt, der sich nun aus folgenden Mitgliedern zusammen setzt: Matthias Girardi, Michael Huez, Thomas Stimpfl, Stefanie Unterweger, Andreas Gschleier, Marcello Cembran, Armin Gabalin.