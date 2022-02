Volle Mülltonnen und keine getrennte Müllsammlung

Beschlussantrag vom Team K in Bozen

Bozen – Die Mülltrennung ist eine der wichtigsten Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und von entscheidender Bedeutung für ein sauberes Stadtbild. An vielen öffentlichen Flächen in Bozen gebe es jedoch noch immer keine getrennten Abfalleimer zur Trennung der verschiedenen Materialien, kritisiert das Team K. Das Ergebnis seien überquellende Mülltonnen mit allen Arten von Abfällen. Mit einem Beschlussantrag will das Team K neue Abfalleimer aufstellen lassen, damit die Mülltrennung überall leicht handzuhaben ist.

“Die Bürgerinnen und Bürger sind sich der Bedeutung der Mülltrennung bewusst und zeigen sich dementsprechend kooperativ. Es ist Aufgabe der Stadtverwaltung, die besten Voraussetzungen hierfür zu schaffen, damit das Recyclen so einfach wie möglich ist. Überquellende Mülltonnen mit ungetrenntem Abfall sind kein schönes Bild, und es würde nicht viel brauchen, um dies zu verhindern”, erläutert Matthias Cologna.

Die beiden Gemeinderäte des Team K haben einen Beschlussantrag unterschrieben, in dem sie fordern, dass mehrere Mülleimer aufgestellt werden, in denen die verschiedenen Materialien getrennt gesammelt werden, wie es in vielen italienischen Städten bereits der Fall ist.

“Das Klischee von Bozen als einer idyllischen Stadt im Grünen wird durch diese Bilder oft widerlegt. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass sich die Menschen nach der Einrichtung der Sammelbehälter kooperativ zeigen werden, da das Problem weithin bekannt ist. Wir hoffen, dass der Gemeinderat und dann die Stadtverwaltung unseren Vorschlag annehmen werden”, so Thomas Brancaglion abschließend.