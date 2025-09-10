Von der Leyen: EU-Kommission setzt Zahlungen an Israel aus

Von: apa

“Europa kämpft”: Mit diesen Worten hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch ihre Rede zur Lage der Union im Straßburger EU-Parlament begonnen. Von der Leyen kündigte einen Stopp der Zahlungen der EU-Kommission an Israel, einen Fahrplan für Verteidigung bis 2030, strengere Maßnahmen gegen Schlepper sowie einen Gipfel für die Rückkehr ukrainischer Kinder an. Sie appellierte an die EU-Länder und die Institutionen um “Geschlossenheit”.

“Was in Gaza geschieht, ist inakzeptabel”

Harte Worte fand die Deutsche zum Krieg in Nahost: “Was in Gaza geschieht, ist inakzeptabel.” Es sei für viele Bürgerinnen und Bürger schmerzhaft, “dass sich Europa nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen kann”. Sie kritisierte, dass sie die EU-Staaten bisher nicht auf die vorgeschlagene Aussetzung der israelischen Beteiligung am EU-Forschungsprogramm einigen konnte; auch Österreich war hier dagegen gewesen. Die Kommission schlage daher ein Maßnahmenpaket vor.

Die Kommission selbst werde ihre bilaterale Unterstützung für Israel aussetzen. Dem Rat der EU-Länder werde ihre Behörde Sanktionen “gegen die extremistischen Minister und gegen gewalttätige Siedler” sowie eine teilweise Aussetzung des Assoziierungsabkommens im Bereich des Handels vorschlagen. Sie sei sich bewusst, dass es schwer werde, eine Mehrheit dafür zu finden. Die Deutsche bekräftigte, sie fühle sich dem israelischen Volk schon seit langem freundschaftlich verbunden. Viele Abgeordnete hatten das mangelnde Engagement der EU wegen der katastrophalen humanitären Lage in Gaza kritisiert.

EU-US-Handesdeal verteidigt, Sanktionen gegen Schlepper

Von der Leyen verteidigte in ihrer Rede auch den vielfach kritisierten EU-USA-Handelsdeal, den sie mit US-Präsident Donald Trump geschlossen hatte: “Wir haben das Bestmögliche für Europa herausgeholt.” Die Zollsätze für viele andere Staaten seien viel höher, betonte sie. Zugleich betonte sie, Europa müsse “unsere Diversifizierungsanstrengungen und unseren Einsatz für Handelspartnerschaften verdoppeln”. Als Beispiel für globale Abkommen nannte sie Mercosur, das auch in Österreich umstrittene Abkommen mit südamerikanischen Staaten. Die Texte liegen derzeit zur Billigung bei den EU-Staaten.

Ein neues Europäisches Zentrum für demokratische Resilienz sowie ein neues Programm für Medienresilienz sollen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sowie unabhängigen Journalismus und Medien fördern. Der Zugang von Kindern zu sozialen Medien sollte stärker beschränkt werden, fordert die siebenfache Mutter. Hier nennt sie Australien als Beispiel. Nachdem es Altersgrenzen für Rauchen und Trinken gebe, sollte dies auch für Social Media eingeführt werden. Eine entsprechende Regelung auf EU-Ebene wird schon seit längerem diskutiert.

Der Vorschlag der Kommission für das nächste mehrjährige EU-Budget sieht dreimal mehr Mittel für Migration vor, betonte von der Leyen. Sie kündigte ein härteres Vorgehen gegenüber Schleppern und Menschenhändler mit einem neuen Sanktionsregime an. Dieses soll ermöglichen, ihre Vermögenswerte einzufrieren, Bewegungsmöglichkeiten einzuschränken sowie Gewinne zu kappen. Die neue europäische Rückführungsrichtlinie sowie der Asyl- und Migrationspakt müssten schnell umgesetzt werden, fordert sie. Er werde aber “nur funktionieren, wenn alle ihren Anteil leisten”. Der Pakt muss bis Mitte 2026 umgesetzt werden.

“Europa kämpft”

Europa kämpfe “einen Kampf für einen unversehrten Kontinent in Frieden”, für ein “freies und unabhängiges Europa”, “für unsere Werte und unsere Demokratien” und “für unsere Freiheit und dafür, dass wir selbst über unser Schicksal bestimmen können”, betonte von der Leyen. “Die Welt von heute ist gnadenlos. Und wir können die Schwierigkeiten, mit denen die Europäerinnen und Europäer tagtäglich konfrontiert sind, nicht schönreden”, erklärte sie. Angesichts der “entsetzlichen Bilder in Gaza und dem unerbittlichen russischen Dauerbeschuss der Ukraine” könnte Europa nicht abwarten, dass “der Sturm vorüberzieht”.

In “einer Welt mit Großmachtphantasien und imperialistischen Kriegen” müsse ein “neues Europa entstehen”, dass über sein eigenes Schicksal bestimmt, appellierte sie an die EU-Abgeordneten. Angesichts der zunehmenden Kritik an ihr aus dem EU-Parlament und auch von einigen EU-Staaten forderte sie die “Geschlossenheit der Mitgliedstaaten untereinander” und der EU-Institutionen ein.

“Europa steht auf der Seite Polens”

Sie sprach das Schicksal der von Russland entführten ukrainischen Kinder an: Gemeinsam mit der Ukraine und weiteren Partnern wolle sie einen Gipfel der Internationalen Koalition für die Rückkehr ukrainischer Kinder organisieren. Dafür erhielt sie tosenden Applaus der Abgeordneten. Der Krieg müsse “mit einem gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine enden”. Russlands Präsident Wladimir Putin weigere sich aber, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Und nie zuvor habe Russland so viele Drohnen und ballistische Raketen bei einem einzigen Angriff eingesetzt wie vergangene Woche.

Angesichts der vergangenen Nacht über Polen abgefangenen russischen Drohnen erklärte die Deutsche: “Europa steht auf der Seite Polens.” Erneut erntete sie tosenden Applaus der Parlamentarier. Von der Leyen fordert daher “mehr Druck” auf Russland, und mehr Sanktionen. Europa müsse dringend an einer neuen Lösung arbeiten, um auf Grundlage der eingefrorenen russischen Vermögenswerte die ukrainischen Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Die Vermögenswerte selbst blieben davon unberührt, betonte sie aber.

Ein neues Programm namens “Qualitative Military Edge” soll Investitionen in die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte unterstützen, beispielsweise Drohnen. Von der Leyen kündigte an, beim nächsten EU-Gipfel einen Fahrplan für neue gemeinsame Verteidigungsprojekte vorlegen zu wollen, um “klar definierte Ziele für 2030” festzulegen. Auch ein “Europäisches Semester für Verteidigung” soll kommen.

Viel Kritik aus dem EU-Parlament

Nach ihrer ersten Rede nach ihrer Wiederwahl und nach einem abgelehnten Misstrauensvotum stellte sich die Deutsche der Debatte mit den EU-Abgeordneten in Straßburg. Bereits währende der Rede musste Parlamentspräsidentin Roberta Metsola mehrfach Abgeordnete, die mit Schreien unterbrachen, zur Ruhe mahnen, und auch Saalverweisungen androhen. Der Großteil der Abgeordneten zeigte sich sehr kritisch gegenüber der Kommissionspräsidentin und ihren Ankündigungen; einige forderten gar ihren sofortigen Rücktritt.

“Die EU ist in einer ihrer schwierigsten Stunden überhaupt in der Nachkriegszeit”, sagte FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky im EU-Parlament. Er warf von der Leyen vor, den Krieg Russlands gegen die Ukraine mit Sanktionspaketen zu “befeuern”. 100.000 Arbeitsplätze würden bewusst vernichtet mit einem Green Deal, offene Grenzen und illegale Migration würden diesen Kontinent völlig verändern. Laut Vilimsky sind “nicht diejenigen die Feinde Europas, die für mehr Rechte ihrer nationalen Parlamente eintreten, sondern die, die für Zentralisierung eintreten”.

ÖVP-Delegationsleiter Reinhold Lopatka zur APA begrüßte im Wesentlichen die Inhalte der Rede, bis auf jene zu Israel. “Die Kommissionspräsidentin hat richtigerweise klargemacht: Wettbewerbsfähigkeit ist eine Zukunftsfrage für Europa. Wir brauchen Investitionen in Innovation, den Ausbau unserer Energie-Infrastruktur, den Abbau von Bürokratie und gerade für Österreich als Exportland ist klar, dass wir neue Partner und Märkte suchen müssen. Schon jetzt gehen mehr EU-Exporte in die Mercosur-Staaten als in die USA, davon profitiert auch unsere Wirtschaft. Kritisch sehe ich die Aussagen zu Israel. Es ist ein falscher Schritt, das Assoziierungsabkommen jetzt auszusetzen.”

SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder dazu: ,,Europa steht an einem Wendepunkt. Noch nie zuvor war unsere Union mit einer solchen Kombination aus inneren und äußeren Krisen konfrontiert. Diese Herausforderungen verdichten sich zu einem existenziellen Moment für die Europäische Union. Während in China die Diktatoren dieser Welt Hand in Hand an einer neuen Weltordnung arbeiten und Donald Trump den transatlantischen Zusammenhalt zerschlägt, droht Europa zwischen den Fronten zerrieben zu werden. Nur wenn wir unser wirtschaftliches Gewicht endlich auch in politischen Einfluss übersetzen, kann Europa gestärkt in die Zukunft gehen.”

Thomas Waitz, Delegationsleiter der Grünen im EU-Parlament, begrüßt in einer Aussendung zwar die Aussagen zu Gaza, kritisiert aber fehlende Visionen gegen die soziale Spaltung in der EU: “Es ist gut, dass die Kommissionspräsidentin endlich ankündigt, geeint das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza zu lindern und sowohl rechtsextreme israelische Minister zu sanktionieren, als auch das Assoziierungsabkommen teilweise auszusetzen. Dennoch versagt sie ein Jahr nach der EU-Wahl als Hüterin europäischer Grundwerte und der EU-Verträge. Ihr Mut und ihre Visionen eines sozial gerechten und grünen Europas sind ihr im letzten Jahr abhanden gekommen.”

“Es ist enttäuschend, dass die Rede zur Lage der Union keine konkreten Maßnahmen zur dringend notwendigen Entlastung von unnötiger Bürokratie beinhaltete. Die EU hat sich selbst das Ziel gesetzt, mindestens 25 Prozent der Berichtspflichten abzubauen, jedoch war von diesem Ziel heute keine Rede. Dieses Ziel könnte von der Leyen zum Beispiel mit Erleichterungen bei der Entwaldungsverordnung schnell erreichen,” kritisiert Konrad Mylius, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich.

Israel: “Das ist kein akzeptables Verhalten zwischen Partnern”

Auch aus Israel kam Kritik. Außenminister Gideon Saar sagte laut dpa, die EU-Kommissionspräsidentin gebe dem Druck von Kräften nach, die die Beziehungen zwischen Israel und Europa untergraben wollten. Dies widerspreche auch den Interessen der europäischen Länder selbst. Die EU-Kommission stärke mit ihrer Entscheidung die Hamas, die für den Krieg im Gazastreifen verantwortlich sei, sagte Saar weiter. “Und vor allem: Dies ist kein akzeptables Verhalten zwischen Partnern.”

Die EU ist in der Frage, ob und wie Sanktionen gegen Israel erfolgen sollen, umstritten. Nach einem kritischen Bericht zur Lage in Gaza, die sich seither weiter verschlechtert hat, hatten zu Sommerbeginn einige EU-Staaten Konsequenzen gefordert. Eine mögliche teilweise Aussetzung des EU-Assoziationsabkommens mit Israel fand jedoch keine Mehrheit; unter anderem Deutschland und Österreich waren dagegen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hatte diese Position beim letzten EU-Außenministertreffen in Kopenhagen bekräftigt, ebendort aber die Sanktionierung radikaler israelischer Siedler im Westjordanland gefordert. Zur Höhe der bilateralen Zahlungen sind, die die Kommission selbst gegenüber Israel nun stoppen will, machte sie am Mittwoch vorerst keine Angaben.