Wahlaufruf des KVW: Hingehen und mitbestimmen

Bozen – An diesem Wochenende stehen wieder Landtagswahlen an. Noch nie standen so viele Parteien und Kandidaten zur Auswahl und alle versprechen Besserung.

Bekanntlich sei die Vorwahlzeit eine Zeit der Versprechungen, erklärt der KVW. „Als Wählerinnen und Wähler haben wir es nicht leicht, Schaumschläger von motivierten und engagierten Kandidaten zu unterscheiden. Es wird wohl kaum jemanden geben, der sich offen als nicht sozial einstuft. Alle versprechen, dass soziale Anliegen vordergründig sind und dass der soziale Ausgleich für das friedliche Zusammenleben notwendig ist“, so Werner Steiner, Vorsitzender des KVW.

Es liege nun an jedem Einzelnen. „Wählen Sie mit Bedacht, damit sich eine stabile Landesregierung ergibt, die unsere Interessen im Land und vor allem in Rom entsprechend vertreten kann. Stabilität und politische Arbeit sollten gewährleistet sein, damit Südtirol sich weiterhin positiv entwickeln kann. Prüfen Sie die Versprechungen der Kandidatinnen und Kandidaten genau, schauen Sie auf das vertretene Wertesystem und denken Sie bitte daran, dass nur ein guter Zusammenhalt auch gute Ergebnisse bringen wird“, so KVW Vorsitzender Werner Steiner abschließend.

Als katholischer Verband ist der KVW nicht unpolitisch, politisches Engagement gehört zu seinem Leitbild: Die Gestaltung der Gesellschaft kann ihm nicht egal sein. Dem Sozialverband mit seinen knapp 30.000 Mitgliedern ist es ein Anliegen, dass seine Mitglieder und alle Bürgerinnen und Bürger sich einbringen und ihr Recht auf Mitbestimmung ausüben. So kann ein starkes Zeichen für Gerechtigkeit und Menschlichkeit gesetzt werden.