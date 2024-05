Wahlaufruf für Leifers, Lana und St. Martin/Passeier

Von: Ivd

Lana – Die Bürgerinnen und Bürger der drei Gemeinden Leifers, Lana und St. Martin/Passeier sind eingeladen, bei den Gemeindewahlen am Sonntag ihre Stimme abzugeben. Neu gewählt werden Bürgermeister und Gemeinderäte. Landeshauptmann Arno Kompatscher ruft die Wahlberechtigten eindringlich dazu auf, an der Wahl teilzunehmen: “Unsere Demokratie lebt von der aktiven Teilnahme ihrer Bürgerinnen und Bürger. Jede und jeder Wahlberechtigte entscheidet mit ihrer und seiner Stimme, wer Bürgermeister oder Bürgermeisterin wird und wie sich der Gemeinderat künftig zusammensetzt.” Kompatscher betont die Bedeutung der Wahlen, da die Entscheidungen auf Gemeindeebene viele Lebensbereiche beträfen – von den Gemeindesteuern über die Abfallentsorgung und Bauermächtigungen bis hin zur Kinderbetreuung.

“Mit der Teilnahme an den Wahlen kann jede und jeder aktiv mitbestimmen, wer die Gemeinden in den nächsten Jahren lenkt und welche Projekte und Initiativen vorangetrieben werden. Es ist von großer Bedeutung, dass wir alle unsere demokratischen Rechte nutzen und gemeinsam für eine positive Zukunft unserer Gemeinden sorgen”, so Kompatscher weiter. Der Landeshauptmann hebt hervor, dass die Kandidatinnen und Kandidaten die Unterstützung der Bevölkerung verdienten: “Je mehr Menschen zur Wahl gehen und ihre Stimme abgeben, desto größer ist die Legitimität der Gewählten – und umso lebendiger ist unsere Demokratie.”

Öffnungszeiten der Wahllokale

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. Mai, von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Die Auszählung der Stimmen beginnt unmittelbar nach Schließung der Wahllokale. Informationen zu den Gemeindewahlen finden Interessierte auf den Webseiten der Region Trentino-Südtirol und unter folgendem Link, wo um 11.00, 17.00 und 21.00 Uhr die Wahlbeteiligung bekanntgegeben wird.