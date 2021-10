Wahlbeteiligung bis 11.00 Uhr leicht angestiegen

Gemeindewahlen in Meran, Nals und in Glurns

Meran/Nals/Glurns – In den drei Südtiroler Gemeinden Meran, Nals und Glurns finden am heutigen Sonntag Gemeindewahlen statt. Gemeinderäte und Bürgermeister werden neu gewählt.

Die Wahllokale sind seit 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Mit der Auszählung der Stimmen wird nach Schließung der Wahllokale begonnen.

In Südtirol war die Wahlbeteiligung in den drei Gemeinden größer im Vergleich zu den letzten Wahlen und lag bei 13,8 Prozent. In absoluten Zahlen sind 4.625 abgegebene Stimmen. Bei den letzten Wahlen lag die Beteiligung bei 13,2 Prozent.

In Meran sind bis 11.00 Uhr bereits 4.188 Personen zur Urne geschritten (3,6 Prozent), in Glurns waren es 141 (15,6 Prozent) und in Nals haben 296 Personen bereits gewählt (17,7 Prozent).

In Meran treten 14 Listen mit über 300 Kandidatinnen und Kandidaten an, davon neun für das Amt des Bürgermeisters an. Darunter die Liste Rösch/Grüne mit Paul Rösch, die SVP mit Katharina Zeller, die Liste Civica per Merano mit Dario dal Medico, die Freiheitlichen mit Otto Waldner, das Team K mit Joachim Ellmenreich, die Südtiroler Freiheit mit Reinhild Campidell, Fratelli d’Italia mit Alessandro Urzì, die Lega mit Alessandro Mauro Maestri und die Liste Enzian mit Susanne Zuber.

In Glurns treten zwei Listen treten an: Die SVP und die “Liste für Glurns”.

In Nals treten hingegen die Bürgerliste “Nals aktiv” und die SVP an.

Auch in mehreren Gemeinden im Trentino wird heute gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bis 11.00 Uhr am Vormittag bei 14,9 Prozent im Vergleich zu 16,9 Prozent bei den letzten Wahlen. 994 Wähler haben in absoluten Zahlen ihre Stimme abgegeben.

In der Gemeinde Brentonico sind 542 Bürger bereits zur Urne geschritten (15,2 Prozent), in Bondone 99 (17 Prozent), in Nogaredo 253 (14,6 Prozent) und in Terragnolo 100 (12,9 Prozent).

Informationen zu den Gemeindewahlen sind auf den Webseiten der Region Trentino-Südtirol www.regione.taa.it sowie auf der Webseite zu den Gemeindewahlen www.gemeindewahlen.bz.it zu finden, wo um 17.00 und um 21.00 Uhr die Wahlbeteiligung bekanntgegeben wird.