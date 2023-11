Wahlen des Jugendbeirats in Meran: 557 gingen zur Wahlurne

Meran – Insgesamt 557 Jugendliche haben in der vergangenen Woche ihre Stimmzettel für die Neuwahl des Jugendbeirats der Stadt Meran in die eigens dafür in den Schulen aufgestellten Wahlurnen eingeworfen. Die Stimmabgabe war aber auch bei einer eigenen Veranstaltung am vergangenen Freitag vor dem Landesfürstlichen Burg möglich.

Die Wählerinnen und Wähler hatten die Möglichkeit, bis zu zwei Vorzugsstimmen anzugeben. Die Auszählung der Stimmzettel wurde heute Vormittag im Rathaus von Stadträtin Emanuela Albieri vorgenommen. Dabei wurde sie von Daniele Pintarelli vom Amt für Bildung und Schulen unterstützt.

Die sieben Kandidat*innen, die nachstehend in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet sind, erhielten folgende Präferenzen: Leonardo Bazzoli (129), Eleonora Bini (191), Jacqueline Colosimo (14), Alexander Kiem (172), Elena Padovan (48), Jens Trenkwalder (40), Aurora Venezia (86).

Die gewählten Jugendlichen sind Mitglieder des neuen Jugendbeirats der Stadt Meran für die Amtsperiode 2023-2026. Das Gremium setzt sich auch aus Mitgliedern zusammen, die von den Jugendverbänden, Jugendzentren und Gymnasien der Stadt Meran nominiert werden und wird in Kürze zusammentreten, um seine Präsidentin oder seinen Präsidenten und den Stellvertreter zu wählen und damit offiziell seine Arbeit aufzunehmen.

Der Jugendbeirat der Stadt Meran wurde gegründet, um die aktive Beteiligung junger Menschen an Projekten, die sie betreffen, zu fördern und zu einer jugendfreundlichen Politik beizutragen. Er ist ein ständiges Gremium der Stadtverwaltung Meran und hat beratende Funktion in allen Fragen, die die Jugend der Stadt betreffen.