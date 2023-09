„Wahlkampf als Anti-Impf-Kampagne missbraucht“

Bozen – Biostatistiker Markus Falk, der bei den kommenden Landtagswahlen für die Fünf-Sterne-Bewegung rund um Diego Nicoloni ins Rennen geht, kritisiert, dass der aktuelle Wahlkampf von einzelnen Protagonisten auch als Anti-Impfkampagne verstanden werde. Er hält jedoch dagegen.

So weist er in Zusammenhang mit dem Auftreten einer Myokarditis nach mRNA-Impfung darauf hin, dass unter den bisher in Südtirol durchgeführten 850.000 Covid-Impfungen lediglich etwa elf Myokarditisfälle zu erwarten gewesen seien. So eine Myokarditis sei meist selbstlimitierend und heile gut ab.

„Auf der anderen Seite wurden durch die Impfung bisher auf die registrierten Fälle bezogen insgesamt 1.180 Todesfälle, 53.784 Krankenhaustage und 5.070 ICU-Tage vermieden. Insgesamt verzeichnete Südtirol bisher knapp 100.000 Covid-Krankenhaustage und 10.097 ICU-Tage“, schreibt Falk in einer Aussendung. Ohne Impfung hätte es somit eine anhaltende Überlastung der Krankenhäuser gegeben.