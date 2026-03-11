Aktuelle Seite: Home > Politik > Wartezeiten bei der Pflegeeinstufung: Thema im Landtag
"Maßnahmen zur Beschleunigung sind in Umsetzung"

Wartezeiten bei der Pflegeeinstufung: Thema im Landtag

Mittwoch, 11. März 2026 | 10:30 Uhr
Pflegebedürftige müssen wochenlang auf Entscheidungen warten
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Im Landtag steht heute ein Beschlussantrag der Opposition zu den Wartezeiten bei der Pflegeeinstufung auf der Tagesordnung. „Wir sind uns bewusst, dass die gesetzlich vorgesehene Bearbeitungsfrist zurzeit nicht eingehalten werden kann, aber die im Beschlussantrag vorgesehenen Maßnahmen sind nicht zielführend. Die Landesverwaltung arbeitet zudem bereits an geeigneten Maßnahmen zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten“, so SVP-Fraktionsvorsitzender Harald Stauder dazu.

Im Jahr 2025 wurden 5.186 Pflegeeinstufungen durchgeführt. Zusätzlich wurden 939 Anträge auf Pflegegeld für pflegebedürftige Personen mit fortgeschrittener Krankheit mit Zuweisung der Pflegestufe von Amts wegen bearbeitet. 388 Anträge auf Pflegegeld mussten 2025 abgelehnt werden, 673 Anträge wurden archiviert. „Die jährlich eingehende Anzahl an Anträgen kann weitgehend bearbeitet werden. Der in den Pandemiejahren angestaute Rückstand bei der Bearbeitung konnte jedoch in den vergangenen Jahren nicht aufgeholt werden. Die Abteilung Soziales und das Amt für Pflegeeinstufung hat in den vergangenen Monaten an der Ausarbeitung von verschiedenen Maßnahmen gearbeitet, um die eingegangenen Gesuche effizienter abarbeiten zu können“, erklärt die zuständige Landesrätin Rosmarie Pamer.

Derzeit werden mehrere Maßnahmen umgesetzt, um den Rückstand schrittweise abzubauen. Dazu gehören unter anderem die Zuweisung der Pflegestufe für Personen mit Demenzdiagnose auf Grundlage einer Diagnose der Memory Clinic, zusätzliche Räumlichkeiten für Büroeinstufungen, die Verstärkung der Personalressourcen sowie die Optimierung der Verwaltungsabläufe.

Die im Beschlussantrag geforderten Lösungsvorschläge sind aus Sicht der SVP-Fraktion nicht zielführend. Die vorgeschlagene Wiedereinführung der Einstufung von Amts wegen würde mit der Auszahlung von öffentlichen Mitteln ohne vorherige individuelle Überprüfung des tatsächlichen Pflege- und Betreuungsbedarfs einhergehen. Eine solche Vorgehensweise kann daher nur für außerordentliche Situationen – wie während der Coronapandemie – in Betracht gezogen werden. Zudem würde eine pauschale Amtseinstufung das Problem nicht lösen, sondern lediglich verschieben, da eine fachliche Einstufung zu einem späteren Zeitpunkt ohnehin erforderlich wäre.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Kommentare
46
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Kommentare
44
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Kommentare
38
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Kommentare
37
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Kommentare
30
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 