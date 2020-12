Weihnachtsferien bei Volks- und Jugendanwaltschaft sowie Gleichstellungsrätin

Bozen – Die beim Landtag angesiedelten Anlaufstellen für Bürgeranliegen bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Der Kommunikationsbeirat bleibt geöffnet.

Die Büros der Volksanwaltschaft, der Kinder- und Jugendanwaltschaft und der Gleichstellungsrätin, die ihren Sitz in der Bozner Cavourstraße 23/c haben, bleiben zwischen den Feiertagen geschlossen: zusätzlich zu den Feier- und Vorfeiertagen, bleiben sie auch am 28., 29. und 30. Dezember geschlossen und werden am 4. Januar wieder erreichbar sein.

Das Büro des Landesbeirats für Kommunikationswesen in der Dantestraße 9 ist hingegen an den Werktagen erreichbar (Mo.-Fr. 9-12, am Donnerstag auch 14.30-16). Es bleibt nur an den Feier- und Vorfeietagen geschlossen.