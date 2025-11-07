Aktuelle Seite: Home > Politik > „Wer blockiert, verliert“
Freiheitliche zu Schule in Südtirol

„Wer blockiert, verliert“

Freitag, 07. November 2025 | 17:27 Uhr
F-Obmann Roland Stauder
fh
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Wie hinlänglich bekannt, steht die Schule in Südtirol vor großen Problemen, die seit Jahren ungelöst bleiben. „Lehrkräftemangel, Überlastung, fehlende Sprachförderung, mangelnde gesellschaftliche Wertschätzung und eine unzureichende finanzielle Vergütung gefährden zunehmend die Qualität des Bildungssystems. Besonders die deutschsprachigen Schulen tragen eine zentrale Verantwortung für Sprache, Kultur und Identität – und damit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Südtirol“, so Roland Stauder, Obmann der Freiheitlichen.

Angesichts der derzeitigen Nicht-Entwicklungen im Zusammenhang mit den aktuellen Verhandlungen brauche es jetzt gemeinsames und entschlossenes Handeln. Politik, Schulverwaltung, Gewerkschaften, Bildungsinitiativen, Lehrpersonen, Schülervertretungen und Eltern müssten sich an einen Tisch setzen, um tragfähige Lösungen – insbesondere im Hinblick auf Löhne und notwendige Reformen – zu erarbeiten. Dabei seien Kompromissbereitschaft, gegenseitiger Respekt und eine konsequent lösungsorientierte Haltung unerlässlich. „Ultimaten und Kompromisslosigkeit bringen uns nicht weiter“, so die Freiheitlichen.

„Jetzt ist Größe gefragt – nicht Stillstand“, betont Stauder und fordert alle beteiligten Gruppen auf, persönliche Animositäten hintanzustellen und gemeinsam Wege aus der Sackgasse zu finden, in der sich die Schule derzeit befindet.

„Wir können es uns als Gesellschaft – und insbesondere als deutsche Volksgruppe – nicht leisten, dass die Schule in Südtirol weiter an Qualität, Attraktivität und Zukunftsperspektive verliert. Bildung ist kein Kostenfaktor, sondern die wichtigste Investition in die Zukunft unseres Landes“, appellieren die Freiheitlichen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
135
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
42
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
40
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Große Trauer im Hause Schumacher
Kommentare
36
Große Trauer im Hause Schumacher
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Kommentare
26
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 