Aktuelle Seite: Home > Politik > Westliche Unterstützer beraten Friedensplan mit Selenskyj
Macron umarmt ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Westliche Unterstützer beraten Friedensplan mit Selenskyj

Montag, 01. Dezember 2025 | 16:21 Uhr
Macron umarmt ukrainischen Präsidenten Selenskyj
APA/APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN
Schriftgröße

Von: APA/AFP/Reuters

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj haben bei ihrem Treffen in Paris ein Telefonat mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem ukrainischen Unterhändler Rustem Umerow geführt. Sie hätten außerdem nacheinander mehrere europäische Staats- und Regierungschefs angerufen, unter ihnen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, teilte das französische Präsidialamt am Montag in Paris mit.

Auch mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, NATO-Generalsekretär Mark Rutte sowie mit Spitzenvertretern mehrerer EU-Mitglieder und der EU-Institutionen hätten sie sich je nacheinander beraten.

Im Vorfeld des Treffens betonte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot, dass die Gespräche für eine Ukraine-Lösung “nicht ohne” die Europäer geführt werden könnten. Nach französischen Angaben wollten Macron und Selenskyj über “die Bedingungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden” in der Ukraine beraten. Dabei gehe es auch um den von den USA vorgelegte Plan für ein Ende des Krieges mit Russland und die “enge Abstimmung” mit den europäischen Verbündeten der Ukraine. Europa habe bei den Verhandlungen über den US-Plan bereits Zugeständnisse zugunsten Kiews erreicht, sagte Barrot im Sender France Culture.

Der US-Plan war in seiner ursprünglichen Fassung weithin als äußerst vorteilhaft für Russland beurteilt worden. Bei Gesprächen in Genf vor einer Woche, an denen auch Vertreter europäischer Staaten beteiligt waren, wurde der Plan etwas zugunsten der Ukraine überarbeitet. Kiew und die Europäer fordern aber weitere Änderungen.

Witcoff am Dienstag bei Putin

Der US-Gesandte Steve Witcoff wurde indes in Russland erwartet. Wie das dortige Präsidialamt mitteilte, sollte Witcoff am Dienstag mit Kreml-Chef Wladimir Putin zusammentreffen. Kritiker werfen Witcoff vor, ein Handlanger der russischen Regierung zu sein. Nach Einschätzung von Experten ging der von Witcoff mit Russland ausverhandelte 28-Punkte-Plan weitgehend auf die Interessen des Aggressorstaates ein.

Der ukrainische Präsident Selenskyj wurde am Dienstag zu seinem ersten offiziellen Besuch in Irland erwartet. Auf dem Programm stünden ein Treffen mit Ministerpräsident Micheal Martin und der neu gewählten Präsidentin Catherine Connolly, wie die irische Regierung mitteilte. Irland bildet mit Österreich, Malta und Zypern die kleine Gruppe neutraler Staaten innerhalb der Europäischen Union. Während die Regierung Martins für eine stärkere militärische Solidarität Irlands mit den anderen EU-Staaten eintritt, ist die neue Präsidentin Connolly eine glühende Verfechterin der Neutralität.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
35
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
34
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Kommentare
31
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
29
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Kommentare
29
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 