Widmann fordert freien Zugang zum Kalterer See

Kaltern – Vor rund einem Jahr ist das Militärareal direkt am Südufer des Kalterer Sees in Landesbesitz übergegangen. Mehrfach wurde in den lokalen Medien über dessen neu zu bestimmende Nutzung, insbesondere die vielfach vorgebrachte Forderung nach einem freien Zugang berichtet. Die Äußerungen der Landesregierung dazu waren teils widersprüchlich. Daher hat der Abgeordnete Thomas Widmann, Landtagsfraktion Für Südtirol mit Widmann, diesbezüglich Fragen im Landtag gestellt. Wie aus den Antworten hervor geht, scheinen lediglich zögerliche Bemühungen vorhanden zu sein. Um die Realisierung eines großzügigen freien Zugangs im Sinne einer sanften Nutzung zu garantieren, kündigt Thomas Widmann einen Beschlussantrag in der kommenden Landtagswoche im Oktober an.

„Da es sich bei dem Areal in Landesbesitz um ein Biotop und Natura-2000-Gebiet handelt, ist ein sanfter Zugang sicherlich richtig. Doch die Landesregierung führt teils unhaltbare Gründe für ein mögliches grundsätzliches Hindernis an“, so Widmann. Er widerspricht und verweist auf andere Seen. „Warum sollte es am Kalterer See alle möglichen Extras von Parkplätzen bis hin zu Duschkabinen benötigen? Solche gibt es an anderen Seen auch nicht, dafür aber viel freien Zugang. Normalerweise gibt es bei Seen sogar mehr freien Zugang und nur einen kleinen Teil private Zonen oder solche mit Eintrittsgebühr.“

Es liege in der Hand der Landesregierung, an dem in ihrem Besitz befindlichen Grundstück am Kalterer See für einen großzügigen öffentlichen Zugang zu sorgen und endlich das „atypische Verhältnis zwischen privatem und öffentlichem Zugang am Kalterer See zumindest etwas auszugleichen“.

Um die Landesregierung diesbezüglich zu verpflichten, ist ein Beschlussantrag für die kommende Landtagswoche im Oktober in Ausarbeitung. „Damit die Südtirolerinnen und Südtiroler, allen voran die Kaltererinnen und Kalterer innerhalb kürzester Zeit diesen Zugang gewährt bekommen und auf jeden Fall in der kommenden Saison dort baden und sich erholen können“, so der Abgeordnete Thomas Widmann.