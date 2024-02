Wieder Nazi-Schmierereien in Bozen

Bozen – Erneut sind in der Südtiroler Landeshauptstadt Nazi-Schmierereien aufgetaucht – dieses Mal vor dem Krankenhaus in Moritzing. Die plumpen Parolen “Heil Hitler” und Juden raus” wurden auf einem Hinweisschild entdeckt. Sie sollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch angebracht worden sein.

Die Polizei geht davon aus, dass derselbe Täter verantwortlich ist, der kürzlich ein Bekleidungsgeschäft im Stadtzentrum unter den Lauben mit ähnlichen Schriftzügen beschmiert hat. Auch hier kam ein Benzinstift zum Einsatz. Nach kurzer Ermittlungsarbeit konnte der Verantwortliche damals ausgeforscht werden: Es handelte sich um einen italienischen Staatsbürger, der im Ausland lebt und unter psychischen Problemen leidet.

Das Krankenhaus wollte den jüngsten Vorfall auf Anfrage nicht bestätigen.

Die Schmierereien wurden noch am Donnerstag auf Anweisung von Bürgermeister Renzo Caramaschi entfernt.

Laut der Zeitung Alto Adige laufen nun erneut die Ermittlungen: Sollte es sich um den gleichen Täter handeln, wie vor wenigen Tagen, wird er erneut angezeigt und mit einer Geldstrafe belegt.

Außerdem wurden vor einiger Zeit Nazi-Symbole an einer Ladestation für Elektroautos am Siegesplatz in Bozen festgestellt.

Die Verbreitung von Hasssymbolen und -parolen, die mit den schrecklichen Gräueltaten des Nazi-Regimes in Verbindung stehen, ist zutiefst verurteilenswert. Es ist entscheidend, dass die Behörden entschlossen handeln, um solche Vorfälle zu verhindern und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.