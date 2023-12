Wieder Protest gegen SVP-Koalition mit Rechtsparteien in Bozen

Aufruf von "No Excuses"

Bozen – Seit drei Wochen führt die SVP mit den Parteien Fratelli d’Italia, Die Freiheitlichen, der Lega und der Civica Koalitionsverhandlungen und die Proteste dagegen reißen nicht ab.

Auch am heutigen Samstagnachmittag haben sich Menschen ab 14.00 Uhr vor dem Museion versammelt. Der Protestzug führte dann in Richtung Magnago-Platz vor dem Landtag. Zur Kundgebung aufgerufen hat wieder die Bürgerbewegung „No Excuses“.

Die Demonstranten trugen unter anderem einen Sarg mit der Aufschrift „SVP“ sowie mit den Worten „Un patto col diavolo non porterà un cavolo“, was auf Deutsch so viel heißt wie „Ein Pakt mit dem Teufel wird nichts bringen“.

Bei den bisherigen Protesten hatten jeweils rund 500 Menschen teilgenommen.