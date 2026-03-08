Aktuelle Seite: Home > Politik > Willensbekundungen, Forderungen und Maßnahmen zum Frauentag
Holzleitner verspricht starkes Frauenbudget

Willensbekundungen, Forderungen und Maßnahmen zum Frauentag

Sonntag, 08. März 2026 | 13:22 Uhr
Holzleitner verspricht starkes Frauenbudget
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
Schriftgröße

Von: apa

Zu Willensbekundungen, Forderungen und Ankündigungen ist auch in diesem Jahr der Frauentag am 8. März genutzt worden. Dabei waren sich die Parteien darin einig, dass es auf dem Weg in Richtung Gleichstellung noch einiges zu tun gibt. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) kündigte in der ORF-“Pressestunde” zudem an, mehr Geld in die Frauengesundheitsforschung zu stecken. Frauen betreffende budgetäre Kürzungen soll es laut ihr nicht geben.

Mit einer neuen klinischen Forschungsgruppe setzt das Frauenministerium einen Schwerpunkt auf Gendermedizin und Frauengesundheit. Für das Programm werden rund 8,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Diese untersuchen etwa, welche Therapien besser wirken, wie Krankheiten früher erkannt werden können oder wie Nebenwirkungen von Behandlungen reduziert werden können. Die Forschungsergebnisse sollen laut Holzleitner möglichst rasch in den klinischen Alltag einfließen und so die Versorgung von Patientinnen verbessern.

Allgemein zum Frauentag betonte auch die zuständige Ministerin, dass noch viel zur Gleichstellung getan werden müsse und nahm dabei auch ihre eigene Partei in die Pflicht. Nicht immer seien “unterstützende Männer” im entsprechenden Ausmaß für Frauenpolitik vorhanden. Kürzungen im Frauenbereich werde es trotz weiteren enormen Spardrucks nicht geben, versicherte sie. Dafür und für ein gestärktes Budget will sich die Ministerin bei den kommenden Verhandlungen einsetzen.

Parteien einig

“Wir müssen weiter daran arbeiten, Mädchen und Frauen in allen Lebens- und Berufsfeldern zu stärken und sichtbarer zu machen”, lautete auch die Forderung von ÖVP-Frauensprecherin Juliane Bogner-Strauß. Frauen sollten ein selbstbestimmtes Leben führen, in dem sie ihre Vorstellungen frei verwirklichen können. “Dafür braucht es echte Wahlfreiheit bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie”, umfassende Bildungs- und Fortbildungsangebote, flächendeckende Kinderbetreuung und einen konsequenten Schutz vor Gewalt.”

Einen “Kampftag” sieht die SPÖ-EU-Abgeordnete und frauenpolitische Sprecherin Elisabeth Grossmann im Weltfrauentag: “Er erinnert uns daran, dass kein frauenpolitischer Fortschritt je vom Himmel gefallen ist.” Viel sei zwar bereits erreicht worden, “doch der Kampf für echte Gleichstellung ist noch lange nicht vorbei”. Gerade jetzt würde man weltweit einen “gefährlichen Backlash” gegen Frauenrechte sowie einen besorgniserregenden Anstieg bei Anti-Gender-Bewegungen erleben.

Auch FPÖ für Stärkung

Für die Freiheitlichen äußerte sich unter anderem die Wiener FPÖ-Stadträtin Ulrike Nittmann. Sie forderte, Frauenpolitik wieder stärker in den Mittelpunkt politischer Entscheidungen zu rücken: “Gerade am Weltfrauentag wird deutlich: Echte Frauenpolitik ist heute wichtiger denn je. Frauenpolitik darf nicht zur Nebensache werden und auch nicht in ideologischer Genderpolitik untergehen.” So seien Frauen etwa über den gesamten Lebensverlauf hinweg häufig finanziell benachteiligt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Kommentare
112
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
“Finde keine Mäuse mehr”
Kommentare
27
“Finde keine Mäuse mehr”
Der Klimawandel belastet die Alpenwälder
Kommentare
25
Der Klimawandel belastet die Alpenwälder
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Kommentare
25
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
3.000 Tonnen Saharastaub drücken auf Südtirol
Kommentare
23
3.000 Tonnen Saharastaub drücken auf Südtirol
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 