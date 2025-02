Wilma Huber ist Bürgermeisterkandidatin fürs Team K in Bruneck

Von: mk

Bruneck – Wilma Huber tritt als Bürgermeisterkandidatin für das Team K an und stellt die Themen wie das Gemeinwohl, eine gesunde wirtschaftlichen Entwicklung und den Zusammenhalt in den Mittelpunkt.

Seit fünf Jahren vertritt Wilma Huber die Bruneckerinnen und Brunecker im Gemeinderat. Aufgewachsen in Reischach, lebt sie schon lange in Bruneck und ist vielen als Moderatorin und Sprecherin bei Veranstaltungen bekannt. Das Team K Bruneck hat sie einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin nominiert und betont: „Wilma bringt Berufserfahrung aus den unterschiedlichsten Bereichen mit und kennt die Anliegen von Arbeitnehmer, der Selbständigen sowie der Klein- und Großbetriebe gleichermaßen. Genau diese Vielfalt macht sie zu einer Bürgermeisterin für alle.“

Wilma Huber stammt aus einer Unternehmerfamilie und kennt die Herausforderungen des Gastgewerbes und Tourismus nicht nur durch den elterlichen Betrieb in Reischach, sondern auch aus ihrer langjährigen Tätigkeit als Gewerkschaftsfunktionärin. Darüber hinaus hat sie als Strukturleiterin von Flüchtlingsunterkünften sowie einer Jugendherberge mit angeschlossenem Jugendzentrum soziale Verantwortung übernommen.

„Ich habe gelernt zuzuhören und Brücken zu bauen – das ist für mich der Schlüssel zu einer Politik, die für alle da ist und nicht nur wenigen dient“, begründet Wilma Huber ihre Kandidatur.

Auch Anna Vicentini und Gerhard Elzenbaumer, die gemeinsam mit Wilma Huber für das Team K im Brunecker Gemeinderat sitzen, unterstreichen ihre Kompetenz und Einsatzfreude: „Wilma ist eine Teamplayerin, die zuhört, abwägt und dann ohne einseitige Interessen und Abhängigkeiten tatkräftig arbeitet.“

Mit Wilma Huber will das Team K einen neuen, bürgernahen und transparenten Politikstil in Bruneck etablieren: „Wir wollen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern tragfähige Lösungen entwickeln und unsere Stadt modern und zukunftsfähig gestalten. Wir wollen eine Stadt, die offen für Neues ist und auf die Traditionen achtet, die Bruneck so besonders machen.“

Das detaillierte Wahlprogramm wird das Team K in den kommenden Wochen vorstellen. „Uns ist wichtig, die Menschen mitzunehmen, bevor wir fertige Konzepte präsentieren. Ich freue mich, diesen Weg mit einem engagierten Team und allen Brunecker:innen zu gehen“, betont Wilma Huber.