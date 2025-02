Winterspiele 2026: “Olympische Werte weitergeben”

Von: mk

Mailand – Ein Jahr vor der Eröffnung der Winterspiele Mailand Cortina 2026 hat am 6. Februar in Mailand eine Festveranstaltung stattgefunden, an der auch Landeshauptmann Arno Kompatscher teilgenommen hat. IOC-Präsident Thomas Bach übergab zu dieser Gelegenheit den Mitgliedern des Nationalen Olympischen Komitees die symbolische Einladung.

Die Olympischen Spiele hätten das Potential, die Geschichte, die Werte und die Möglichkeiten der gastgebenden Regionen zu würdigen: “Wir wollen bei diesen Spielen zeigen, wie schön unsere Landschaft ist, aber auch welch tolle, historisch gewachsenen Sportstätten wir vorweisen können. Olympia ist eine einzigartige Chance für uns, aber auch für die vielen Sportlerinnen und Sportler, dies haben nicht zuletzt die Ausführungen von Deborah Compagnoni verdeutlicht”, hob Kompatscher in Mailand hervor.

Deborah Compagnoni ist die erste italienische Skifahrerin, die bei drei Olympischen Spielen jeweils eine Goldmedaille gewonnen hat. Der jüngste Olympiatestlauf in Antholz habe gezeigt, dass man bereit sei. “Jetzt, in den letzten Monaten vor den Spielen, haben wir die Aufgabe den olympischen Geist und die Leidenschaft an die Bevölkerung und vor allem an unsere Jugend weiterzugeben”, unterstrich der Landeshauptmann.

An der Feier in Mailand nahmen zudem auch Sportminister Andrea Abodi, Infrastrukturminister Matteo Salvini, Trients Landeshauptmann Maurizio Fugatti, die Präsidenten der Regionen Lombardei (Attilio Fontanta) und Venetien (Luca Zaia) sowie die Bürgermeister von Mailand (Giuseppe Sala) und Cortina (Gianluca Lorenzi) teil. Auch Giovanni Malagò, CONI-Präsident und Vorsitzender der Stiftung Mailand Cortina, sowie Stiftungsgeschäftsführer Andrea Varnier waren anwesend.