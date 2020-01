Wirbel um Volljährigkeitsfeier in Meran

Meran – Im Burggrafenamt ist laut Medienberichten eine Polemik wegen einer Feier für die Jungbürger aufgeflammt.

Für diese Volljährigkeitsfeier, die am 15 November 2019 in Meran stattfand, sind nämlich Gutscheine verteilt worden – für ein alkoholisches Gratisgetränk.

Sämtliche im Jahr 2001 geborenen jungen Menschen aus Meran und Umgebung waren eingeladen. Damit war es laut den Kritikern auch möglich, dass nicht alle Teilnehmer das 18. Lebensjahr bereits erreicht hatten.

Bei mehreren Parteien hat der Umgang mit Alkohol für Kritik gesorgt. Alessandro Urzì von „Alto Adige nel cuore“ sagt, dass Sensibilitätskampagnen nicht ausreichen. Die Einstellung gegenüber dem Alkohol müsse eine andere werden. Er will das Thema mit einer Anfrage im Landtag weiterverfolgen.

Auf Facebook schreibt der Landtagsabgeordnete, dass das Fest durch die Gutscheine und auch durch die Ankündigung der Band auf Facebook (Foto mit zwei Weingläsern) eine klare Ausrichtung auf das Trinken von Alkohol bekommen habe:

Non un buono per una bevanda qualsiasi, ma proprio per un drink alcolico. Al centro della festa – prevista per lo scorso 15 novembre a Maia Bassa – il concerto di una band meranese dal nome piuttosto evocativo, i Vino Rosso, il cui evento è reclamizzato sulla pagina Facebook del Centro giovanile proprio con due calici della nota bevanda di bacco.

Insomma, una festa dal chiaro contenuto alcoolico per i neo-diciottenni di Merano e dintorni, chiamati ad alzare il calice non appena compiuta la maggiore età o anche prima, visto che alcuni dei giovani i 18 anni potrebbero averli compiuti anche successivamente.