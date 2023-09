“Wollen keine Lager” – Fischt Kompatscher im Teich der Rechten?

Bozen – Weil die SVP an Zustimmung verliert, fischt Landeshauptmann Arno Kompatscher kurz vor den Landtagswahlen im Becken der rechten Wähler. Zu diesem Schluss kommt zumindest die Sozialgenossenschaft Bozen Solidale nach Kompatschers jüngsten Aussagen.

In den vergangenen Wochen hat der Landeshauptmann auf die Verwirklichung eines Abschiebezentrums in Südtirol gedrängt. In Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit meinte Kompatscher, dass Frauen mittlerweile auch in Bozen Angst hätten, abends allein außer Haus zu gehen.

Laut Bozen Solidale greift Kompatscher Themen auf, die zu den klassischen Steckenpferden der Rechten gehören würden: öffentliche Sicherheit und Verwahrlosung, die in einem Atemzug mit der Einwanderung genannt wird. Dabei handle es sich um Motive, die eher an die Politik von Matteo Salvini erinnern, die dieser seit Jahren betreibt.

Gleichzeitig vergesse Kompatscher, dass sich die jüngsten Frauenmorde nicht auf den Straßen, sondern hinter den eigenen vier Wänden ereignet hätten, kritisiert Bozen Solidale. Die Sozialgenossenschaft unterstützt Personen, die am Rand der Gesellschaft leben.

„Die Straftaten werden sehr unterschiedlich wahrgenommen: Statistisch gesehen gehen sie zwar zurück, in der Wahrnehmung der Bevölkerung liegt das heutige Sicherheitsniveau aber deutlich unter jenem früherer Zeiten: Auch in Bozen haben Frauen Angst, am Abend allein das Haus zu verlassen“, sagte der Landeshauptmann im Gespräch mit dem Sonderkommissär für Einwanderung, Valerio Valenti, am Mittwoch in Rom. Die Zunahme an Gewaltsituationen und Verwahrlosung in den urbanen Zentren hänge auch mit der Bewältigung der Zuwanderung zusammen. Kompatscher verwies in diesem Zusammenhang erneut auf die Notwendigkeit, ein Abschiebezentrum in Südtirol zu errichten.

Laut Bozen Solidale schmeiße Kompatscher alles in einen Topf und dränge zur Errichtung des Abschiebezentrums, obwohl er selbst einen Rückgang der Straftaten einräume. „Wir wollen aber keine Lager in unserem Land und werden dafür bis zuletzt kämpfen“, erklärt Bozen Solidale in Richtung Kompatscher.