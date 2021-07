“Wurzeln bewahren, Vielfalt leben  “

Meran – Die SVP Meran bezieht zu gesellschaftlichen Themen Stellung.

“Merans Gesellschaft setzt sich aus den verschiedensten Schichten zusammen. Es gibt viele alteingesessene Familien, aber auch Menschen, die neu in diese Stadt kommen und hier versuchen Wurzeln zu schlagen. Die Meraner SVP heißt diese Familien und Menschen willkommen, legt aber auch Wert darauf, das bestehende Kulturen, Geschichte und Traditionen bewahrt werden und den neuen Meranern mitgegeben werden. Die neuen Bürger sollen Teil der Stadt und der Kultur werden”, so die SVP Meran.

Carmen Trojer, Gemeinderatskandidatin der Meraner SVP, ist es wichtig, dass alle Menschen in Meran Platz haben: „Meran war schon immer eine Stadt, die offen für Neues ist. Diese Werte möchten wir auch weitergeben und leben; dies sind auch die Grundwerte der SVP. Die Vielfalt macht uns und auch unsere Partei stark. Gemeinsam können wir viel erreichen, dies geht aber nur, wenn sich alle bemühen.“

“Die Kurstadt besteht aus so vielen verschiedenen Völkern, dass sie fast nicht mehr zählbar sind. Diese bereichern Meran mit ihrer mitgebrachten Kultur und Vielfalt. Doch sollte man auch Merans alte Geschichte und Traditionen kennen. Deshalb fordern die Exponenten der Volkspartei Carmen Trojer und Christoph Mitterhofer, dass zukünftig die Tiroler Kultur und Meraner Geschichte den neuen Bürgern nahegebracht werden”, so die SVP Meran.

„Wir müssen unsere Wurzeln bewahren, nur so bleiben unsere Kultur und Werte für die Zukunft erhalten. Den neuen Meranern müssen wir gemeinsam erklären, wieso am Herz Jesu Sonntag Feuer auf den Bergen brennt oder wieso an Fronleichnam eine Prozession durch alle Ortsteile der Stadt gemacht wird. Und wenn sie möchten, können sie auch gerne daran teilnehmen“, zeigt sich Christoph Mitterhofer von diesem Weg überzeugt.

Die Meraner Volkspartei “wünscht sich für die Zukunft einen regen Austausch unter den Meraner Kulturkreisen, aber legt Wert auf den Erhalt der Meraner Identität”.