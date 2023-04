“Zahlen bestätigen wirtschaftspolitische Untätigkeit von SVP/Lega”

Bozen – “AFI-Chef Stefan Perini hat im Zuge der Präsentation des aktuellen Wirtschaftsbarometers erneut bestätigt, dass die Bevölkerung ein Sechstel weniger Kaufkraft in der Tasche hat als noch vor zwei Jahren. Da es sich hierbei um keine Minibeträge handelt, sondern um Tausende von Euro, die den Menschen fehlen, rufen wir die Landesregierung endlich zum politischen Handeln auf”, so die Freiheitlichen in einer Aussendung.

“Sämtliche in den vergangenen Monaten gestellten Forderungen nach einer Senkung der Treibstoffpreise, einer Abfederung der Stromkosten und eines Inflationsausgleichs bei den Beiträgen für Miete und Wohnnebenkosten für Rentner, wurden ausnahmslos von der SVP Mehrheit niedergestimmt. Neben den vielen privaten Haushalten, die sich die hohen Preise kaum mehr leisten können, gefährdet die fahrlässige Politik der beiden Regierungsparteien vor allem auch die Südtiroler Wirtschaft. Der Privatkonsum, als Antriebsfeder der Südtiroler Wirtschaft, wird unter solchen Rahmenbedingungen zwangsläufig ins Stocken geraten und einbrechen. Diese Tatsache muss den politischen Akteuren endlich einleuchten”, so der stellvertretende Parteiobmann der Freiheitlichen Roland Stauder in einer Aussendung.

Scharfe Kritik äußert Stauder auch den stockenden Vertragsverhandlungen für den öffentlichen Dienst. “Als kennzeichnend und gleichzeitig bedenklich für Südtirol betrachtet der Freiheitliche Obmannstellvertreter Roland Stauder in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass ein SGB CISL Spitzenfunktionär von der SVP mit einem Landtagslistenplatz ‘belohnt’ wird”, heißt es weiter.

“Es ist ihm als Gewerkschafter nicht gelungen für die Arbeitnehmer zustehende Rechte durchzusetzen, nun soll seine Feigenblattfunktion innerhalb der SVP dazu dienen, erneut von der politischen Untätigkeit der Mehrheitsparteien abzulenken und die Bevölkerung zu täuschen”, so Stauder abschließend in einer Presseaussendung der Freiheitlichen.