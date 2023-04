Zeno Oberkofler kandidiert für die Grünen für den Landtag

Bozen – Die Young Greens Southtyrol haben heute ihren Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl im Langersaal präsentiert.

„Die Jugend braucht eine eigene Vertretung, die ihre Interessen und Anliegen auf eine authentische und glaubwürdige Weise einsteht. Ein eigener Spitzenkandidat für die Landtagswahl ist deshalb ein wichtiges Signal: Die Young Greens setzen sich aktiv für die Belange junger Menschen ein und nehmen ihre Verantwortung als politische Akteurinnen und Akteure war“, so die Co-Sprecher und Co-Sprecherin der Young Greens Southtyrol Barbara Lemayr und Gabriel Prenner bei der heutigen Pressekonferenz.

„Die nächsten fünf Jahre werden für die Zukunft unserer Gesellschaft entscheidend sein. Wenig Zeit wenn wir bedenken was wir alles anpacken müssen, aber auch sehr lange wenn wir wieder fünf Jahre auf eine Landesregierung warten müssen die, die Bekämpfung der Klimakrise endlich in das Zentrum ihrer Politik stellt. Die Zivilgesellschaft und die

Politik müssen an einem Strang ziehen, um die Art mit der wir mit unsere natürlichen Lebensgrundlagen umgehen zu verändern. Die Entscheidung für die Grünen für den Landtag zu kandidieren ist darum für mich ein natürlicher und sogleich notwendiger Schritt und ich freue mich gemeinsam mit dem grünen Team in einen fairen und konstruktivem Wahlkampf zu starten. Jetzt ist unsere Zeit“, so Spitzenkandidat Zeno Oberkofler.