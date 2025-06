“Zukunftsblind”: Kritik an Südtiroler Agrarpolitik

Umweltbündnis fordert Umdenken in der Milchwirtschaft

Von: luk

Bozen – Nach der Vorstellung des Agrar- und Forstberichts 2024 durch Landesrat Luis Walcher übt das Bündnis Climate Action South Tyrol Kritik an der aktuellen Ausrichtung der Südtiroler Landwirtschaftspolitik. Insbesondere die Entwicklung in der Milchwirtschaft wird als „zukunftsblind“ bezeichnet.

Während Walcher die gestiegene Milchleistung der verbliebenen Betriebe positiv hervorhebt, warnt Climate Action vor den Folgen einer auf Produktionssteigerung ausgerichteten Politik: “Kleine Milchhöfe verschwinden zunehmend, größere Betriebe kaufen Flächen auf und expandieren weiter – gefördert durch die aktuelle Subventionslogik.” Diese Entwicklung führe zu Monopolisierung, sinkender Vielfalt und einer schwindenden bäuerlichen Basis, so die Kritik.

Ruth Heidingsfelder, Agronomin bei Scientists for Future, fordert ein Umdenken: „Die Landwirtschaftspolitik darf sich nicht an den Interessen der Molkereien ausrichten, sondern an denen der Landwirtinnen und Landwirte.“ Statt auf immer mehr Produktion zu setzen, solle Südtirol – ähnlich wie die Schweiz – verstärkt auf grundfutterbasierte Berglandwirtschaft und eine differenzierte Förderung setzen.

Angesichts der Klimakrise fordert das Bündnis eine Diversifizierung der Landwirtschaft. Der Anbau von Hülsenfrüchten und Gemüse müsse stärker gefördert, regionale Vermarktungsstrukturen wie Gemüsegenossenschaften ausgebaut werden. Janin Höllrigl von Climate Action betont: „Vielfalt sichert nicht nur die Ernährung, sondern schützt aktiv Klima und Artenvielfalt.“

Auch Silke Raffeiner, Ernährungswissenschaftlerin bei Climate Action, erinnert an das Ziel der Klimaneutralität bis 2040. „Die Viehwirtschaft muss ihren Teil dazu beitragen. Mit einem ‘Weiter so’ wird das nicht gelingen.“

Das Bündnis ruft die Landespolitik auf, die Vorschläge des Stakeholder-Forums Klima in den Klimaplan 2040 aufzunehmen und die Landwirtschaft strukturell neu auszurichten – “für eine zukunftsfähige, kleinstrukturierte und klimaresiliente Landwirtschaft.”