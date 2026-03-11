Aktuelle Seite: Home > Politik > Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Charkiw
Wieder russische Angriffe auf Charkiw (Archivbild)

Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Charkiw

Mittwoch, 11. März 2026 | 08:04 Uhr
APA/APA/AFP/SERGEY BOBOK
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Bei einem russischen Drohnenangriff auf Charkiw sind nach Angaben des Bürgermeisters in der Nacht auf Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine russische Drohne habe ein ziviles Unternehmen in der zweitgrößten Stadt der Ukraine getroffen, teilte Ihor Terechow auf Telegram mit. “Leider gibt es vorläufige Informationen über zwei Tote.” Vier weitere Personen seien verletzt worden.

Die deutsche Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist unterdessen zu ihrem ersten Besuch in Kiew eingetroffen. Die CDU-Politikerin möchte dem ukrainischen Parlament die Solidarität Deutschlands im fünften Jahr des russischen Angriffskriegs übermitteln sowie sich über Herausforderungen der Energieversorgung und Fähigkeiten in der Drohnenabwehr informieren. Am Bahnsteig in der ukrainischen Hauptstadt empfing sie der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk.

