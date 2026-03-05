Aktuelle Seite: Home > Politik > Zwei weitere Rückführungsflüge für Österreicher
Donnerstag, 05. März 2026 | 11:02 Uhr
Von: apa

Nach der Landung eines ersten Rückführungsfluges aus der Golfregion am Mittwochabend sind für Donnerstag zwei weitere Flüge geplant. Wie die Austrian Airlines (AUA) Donnerstagfrüh bekannt gaben, wird eine Maschine zunächst von der omanischen Hauptstadt Maskat nach Riad in Saudi-Arabien und dann weiter nach Wien fliegen. Aus Riad fliegt ein weiteres Flugzeug nach Österreich. Die Ankünfte sollen laut Webseite des Flughafens Wien-Schwechat am späten Donnerstagabend erfolgen.

Laut den Informationen handelt es sich um eine Airbus A320neo mit 180 und eine Boeing 777 mit 300 Sitzplätzen. Der Start der Maschine aus Maskat ist für 17.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) geplant, hieß es auf der Webseite des Flughafens im Oman.

Das Außenministerium hatte in den vergangenen Tagen ausreisewillige Reisende aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit Bussen in den Oman bzw. nach Saudi-Arabien bringen lassen. Die Teams vor Ort werden nach Angaben von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vom Jagdkommando des Bundesheeres sowie vom Polizei-Einsatzkommando Cobra unterstützt.

Nach letzten Angaben des Außenministeriums sind knapp 18.000 Staatsbürger in der Krisenregion registriert, davon mehr als 2.000 Reisende. Am Mittwochabend konnten 151 Personen mit einem Charterflug aus Maskat nach Österreich zurückgebracht werden.

