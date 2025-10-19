Zweisprachige Ortstafeln in Südkärnten beschmiert

Von: apa

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag zweisprachige Ortstafeln in Südkärnten unkenntlich gemacht. Betroffen von der Sprühaktion im Bezirk Völkermarkt war jeweils die slowenische Ortsbezeichnung – dreimal in der Gemeinde Bad Eisenkappel und einmal in der Gemeinde Bleiburg, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mitteilte. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verurteilte die Sachbeschädigungen scharf. Der Verfassungsschutz übernahm die Ermittlungen.

Die Ortsbezeichnungen in deutscher Sprache blieben unberührt. Es bestehe der dringende Verdacht, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat handelt, hieß es von Seiten der Polizei. Dementsprechend werden die weiteren Ermittlungen vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung mit Unterstützung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) geführt. An die Bevölkerung erging ein Zeugenaufruf über mögliche Wahrnehmungen – verdächtige Personen, Fahrzeuge oder auch einschlägige Gespräche, die auf eine Täterschaft hinweisen könnten. Hinweise können auch anonym oder via E-Mail (lpd-k-landesamt-verfassungsschutz@polizei.gv.at) abgegeben werden.

Zeugenaufruf und laufende Ermittlungen

“Ich verurteile die Sachbeschädigungen an mehreren zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten scharf”, reagierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Sonntagvormittag in einem ersten Statement. “Derartige strafbare Handlungen werden nicht toleriert und konsequent verfolgt”, hielt Karner am Sonntagvormittag fest.

Am Vormittag wurden die betroffenen Ortstafeln auf Spuren untersucht. Zeitgleich sollten alle zweisprachigen Ortstafeln im Bezirk durch die jeweils zuständige Polizeiinspektion auf Beschädigungen kontrolliert werden.