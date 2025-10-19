Zweisprachige Ortstafeln in Südkärnten beschmiert

Von: apa

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag zweisprachige Ortstafeln in Südkärnten unkenntlich gemacht. Betroffen von der Sprühaktion im Bezirk Völkermarkt war jeweils die slowenische Ortsbezeichnung – viermal in der Gemeinde Bad Eisenkappel und einmal in der Gemeinde Bleiburg, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mit. In Kärnten und von Seiten der Bundespolitik wurden die Sachbeschädigungen scharf verurteilt.

Die Ortsbezeichnungen in deutscher Sprache blieben bei diesen unberührt. Es bestehe der dringende Verdacht, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat handelt, wurde betont. Dementsprechend werden die weiteren Ermittlungen vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung mit Unterstützung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) geführt.

Zeugenaufruf und laufende Ermittlungen

An die Bevölkerung erging ein Zeugenaufruf über mögliche Wahrnehmungen – verdächtige Personen, Fahrzeuge oder auch einschlägige Gespräche, die auf eine Täterschaft hinweisen könnten. Hinweise können auch anonym oder via E-Mail (lpd-k-lse@polizei.gv.at) abgegeben werden.

“Ich verurteile die Sachbeschädigungen an mehreren zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten scharf”, reagierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Sonntagvormittag in einem ersten Statement. “Derartige strafbare Handlungen werden nicht toleriert und konsequent verfolgt”, sagte Karner. “Wer zweisprachige Ortstafeln beschmiert, begeht nicht nur Sachbeschädigung, sondern beschädigt auch das, wofür sie stehen, nämlich unser gutes Miteinander und das Bewusstsein, dass unser Land über Generationen gemeinsam gewachsen ist. Daran ändert auch keine Schmiererei etwas”, meinte auch die für Volksgruppen zuständige Kanzleramtsministerin Claudia Plakolm (ÖVP).

Meinl-Reisinger betont “Wahrung der Rechte der Volksgruppen”

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verurteilte den “Vandalismus” via X: “Diese extremistischen Taten haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden.” Die NEOS-Politikerin sprach sich in ihrem Posting “für den Schutz der Mehrsprachigkeit sowie für die uneingeschränkte Wahrung der Rechte der Volksgruppen” aus. Diese würden “ein zentrales Element der österreichischen Identität darstellen”. Dies habe sie auch ihrer “geschätzten slowenischen Amtskollegin” Tanja Fajon mitgeteilt, ließ die Außenministerin wissen.

Meinl-Reisinger äußerte sich, nachdem das slowenische Außenministerium in einer Presseaussendung die Schmieraktionen als “neuerlichen Ausdruck der Intoleranz und Engherzigkeit gegenüber der slowenischen Volksgruppe in Österreich” verurteilt hatte. Ohne ihn beim Namen zu nennen, verwies das Ministerium auch auf den Vorfall am Peršmanhof. Man erwarte von den zuständigen österreichischen Behörden, “dass sie auch diese jüngsten Vorfälle genau untersuchen und die Täter entsprechend bestrafen werden”.

Die Schmieraktionen ereigneten sich wenige Tage vor einem Besuch der slowenischen Außenministerin Tanja Fajon in Wien. Sie wollte am Donnerstagabend zur Aufführung des Musicals “Peace Child” ins Wiener Konzerthaus kommen. Bei der Aufführung, die aus Anlass des 80. Jahrestags der Gründung der UNO stattfindet, wirken 169 junge Musiker aus 18 Staaten zusammen, darunter auch ein palästinensischer Jugendchor. Fajon wollte davor, so wie auch der slowenische Wirtschaftsminister Matjaž Han, an einem Wirtschaftsforum in der WKO teilnehmen.

Scharfe Verurteilung der Vandalenakte auch in Kärnten

Auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) verurteilte die Vandalenakte gegen die zweisprachigen Ortstafeln aufs Schärfste: “Vandalenakte wie diese und andere sind ein feiger Angriff auf das friedliche und respektvolle Zusammenleben in unserem Land”, betonte er per Aussendung. Es zeige sich, “dass wir das zarte Pflänzchen der in den letzten Jahren so positiv gewachsenen Beziehungen zwischen unseren deutsch- und slowenischsprachigen Landsleuten weiter schützen und stärken müssen – vor jenen, wenigen Realitätsverweigerern, die offenbar in der Vergangenheit steckengeblieben sind”. Er erwarte sich von den Behörden vollständige Aufklärung, so Kaiser.

Auch Valentin Inzko vom Rat der Kärntner Slowenen verurteilte die Schmieraktion. Er drängte darauf, dass “eine Eskalation der Lage dringend verhindert” werden müsse. Entrüstet zeigte sich auch Bernard Sadovnik, der Vorsitzende des Volksgruppenbeirates und der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen: “Die über Jahrzehnte erarbeiteten Früchte eines respektvollen und wertschätzenden Zusammenlebens beider Volksgruppen werden wir uns von Einzelnen nicht kaputtmachen lassen.”

Der Volksgruppensprecher des Team Kärnten im Landtag, Franz Josef Smrtnik verurteilte die Sachbeschädigungen ebenfalls. Er ist zugleich Vizebürgermeister der betroffenen Gemeinde Bad Eisenkappel: “Wir haben für solch einen aggressiven Akt überhaupt kein Verständnis.” Mit solchen Taten würden “alte Gräben wieder aufgerissen und längst überwundene Konflikte neuerlich befeuert”. Kärnten dürfe sich vom “konsens- und dialogorientierten Weg” nicht abbringen lassen.

Betroffene Ortstafeln gereinigt und wieder aufgestellt

Die betroffenen Ortstafeln wurden auf Spuren untersucht. Sie wurden gereinigt und wieder aufgestellt. Im Laufe des Tages sollten alle zweisprachigen Ortstafeln im Bezirk durch die jeweils zuständige Polizeiinspektion auf Beschädigungen kontrolliert werden.