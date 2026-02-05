Aktuelle Seite: Home > Politik > Zweiter Verhandlungstag zum Ukraine-Krieg hat begonnen
Zweiter Verhandlungstag zum Ukraine-Krieg hat begonnen

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 09:42 Uhr
Der ukrainische Chefverhandler Umjerow
APA/APA/AFP/TETIANA DZHAFAROVA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der zweite Tag der von den USA vermittelten Verhandlungen zwischen Russen und Ukrainern über ein Ende des Kriegs begonnen. “Wir arbeiten im gleichen Format wie gestern: trilaterale Konsultationen, Gruppenarbeit und weitere Annäherung der Positionen”, schrieb der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow bei Telegram zum Start des zweiten Verhandlungstags. Ergebnisse würden später verkündet, teilte er zudem mit.

Der Sondergesandte von Kremlchef Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, erklärte unterdessen im Staatsfernsehen, dass Fortschritte zu verzeichnen seien. “Es gibt eine gute, positive Bewegung nach vorn”, sagte er.

In Abu Dhabi läuft derzeit die zweite Verhandlungsrunde über ein Ende des vor vier Jahren von Putin befohlenen Ukraine-Kriegs. Die erste Runde fand nach monatelanger Funkstille zwischen Moskau und Kiew am 23./24. Jänner statt. Sie endete ohne greifbare Ergebnisse, allerdings betonten alle Seiten – neben den beiden Kriegsparteien auch die USA als Vermittler – deutliche Fortschritte. Dem Vernehmen nach wurde dort auch eine später von US-Präsident Donald Trump verkündete Teilwaffenruhe abgestimmt, die der Ukraine zumindest einige Tage lang eine Pause von den Angriffen aus der Luft gewährte.

