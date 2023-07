Berg & Blume

Das Bergfestival in Gossensass und dem Pflerschtal

Vom Sonntag 16. Juli bis Sonntag 30. Juli 2023 steht in Gossensass und dem Pflerschtal alles unter dem Zeichen der Kräuter. Traditionelle Gerichte auf Kräuterbasis, Seminare und tolle Wanderungen werden deinen Aufenthalt bereichern. Lerne die Blumen und Kräuter der Alpen besser kennen und nimm Einblick in die wohltuende Kraft der Bergpflanzen. Neben dem abendlichen Bergdinner auf der Edelweisshütte und dem Kräuterfest mit musikalischer Unterhaltung und hausgemachten Kräutergerichten in Ladurns, ist das Highlight des diesjährigen Festivals das Sommerfest am Kräuterhof Bote.

Hier findest du die HIGHLIGHTS 2023.

Sonntag, 16.07.2023

* 9.00 – 11.00 Uhr:

Kräuterfrühstück bei der Ladurnerhütte

Montag, 17.07.2023

*14.30 Uhr

Besuch am Bergbauernhof “Öttl-Hof”

Treffpunkt: Talstation der Bergbahnen Ladurns (Bushaltestelle)

Dienstag, 18.07.2023

*9.00 Uhr:

Geführte E-Bike Tour zur Hühnerspielhütte mit Brettljause

Treffpunkt: Ibsenplatz in Gossensass (oder 9.15 Uhr Radverleih Outdoor Center Rosskopf)

Mittwoch, 19.07.2023

*10.00 Uhr:

Geführte E-Bike Panoramatour im Pflerschtal

Treffpunkt: Talstation der Bergbahnen Ladurns

Donnerstag, 20.07.2023

*9.30 Uhr:

Geführte Erlebniswanderung am Wasserfallweg

Treffpunkt: Pflerschtal/St. Anton – Haus der Vereine (P1)

Freitag, 21.07.2023

*14.30 Uhr:

Erlebnis Alpenkräuter am Kräuterhof Bote

Treffpunkt: Pflerschtal/St. Anton – Haus der Vereine (P1)

Samstag, 22.07.2023

*9.30 Uhr:

Wandern – Entspannen – Geniessen

Treffpunkt: Talstation der Bergbahnen Ladurns

Sonntag, 23.07.2023

Kräuterfest in Ladurns mit hausgemachten Kräutergerichten

ab 11.00 Uhr Live-Musik “Die zwoa Lustign” bei der Edelweisshütte

13.30 Uhr Konzert der Musikkapelle Pflersch bei der Ladurnerhütte

Montag, 24.07.2023

Treffpunkt: Talstation der Bergbahnen Ladurns (Bushaltestelle)

Dienstag, 25.07.2023

Treffpunkt: Ibsenplatz in Gossensass (oder 9.15 Uhr Radverleih Outdoor Center Rosskopf)

Mittwoch, 26.07.2023

Treffpunkt: Talstation der Bergbahnen Ladurns

Donnerstag, 27.07.2023

Treffpunkt: Pflerschtal/St. Anton – Haus der Vereine (P1)

Freitag, 28.07.2023

Treffpunkt: Pflerschtal/St. Anton – Haus der Vereine (P1)

Samstag, 29.07.2023

Treffpunkt: Talstation der Bergbahn Ladurns

Samstag, 29.07.2023

*18.00 Uhr:

Bergdinner bei der Edelweisshütte in Ladurns

Treffpunkt: Edelweisshütte

Sonntag, 30.07.2023

ab 10.00 Uhr

SOMMERFEST am Kräuterhof Bote

Workshop für Kinder “Kommt! Wir bauen gemeinsam ein Insektenhotel/Vogelhäuschen”

Live-Musik und lokale Leckereien

*RECHTZEITIGE ANMELDUNG IM TOURISMUSVEREIN GOSSENSASS ODER GUESTNET