BZ Heartbeat: Earth Hour 22.3.2025

Von: First Avenue

Am 22. März 2025 um 20:30 Uhr werden Millionen Menschen weltweit im Rahmen der Earth Hour für eine Stunde das Licht ausschalten – so auch wir in der Bozner Altstadt. Mit dieser symbolischen Aktion machen wir gemeinsam auf die Bedeutung des Klimaschutzes aufmerksam und setzen ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft.

Bereits tagsüber widmen sich zahlreiche Geschäfte in der Bozner Altstadt diesem wichtigen Thema. Neben speziellen Verkaufsaktionen geben lokale Händler ihren Produkten durch besondere Präsentationen mehr Sichtbarkeit in den Geschäften der Mitgliedsbetriebe von BZ Heartbeat, erklärt Angelika Huber. In Kooperation mit der Eurac stellen wir zudem in unseren Mitgliedergeschäften das Projekt BEEhold vor. Dieses beleuchtet die Vielfalt und Bedeutung der Wildbienen in Südtirol durch eine eindrucksvolle Ausstellung mit 30 Fotografien in den Geschäften des Stadtzentrums. Eine Stadtkarte, die in den Geschäften aufliegt, weist den Weg zu den teilnehmenden Betrieben, in deren Schaufenstern die Fotos ausgestellt sind. Über QR-Codes erhalten Besucher weiterführende Informationen zur Biologie und zum Schutzstatus der jeweiligen Bienenarten.

Das Institut für Alpine Umwelt von Eurac Research untersucht im Rahmen einer von der Stiftung Südtiroler Sparkasse finanzierten Studie die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf Wildbienenpopulationen in Südtirol. Ziel ist es, die Rolle der Bodennutzung – wie Beweidung, Mahd und Düngung – für die Lebensräume der Wildbienen besser zu verstehen.

Abendveranstaltung auf dem Waltherplatz

Zur Earth Hour laden wir ab 19:30 Uhr zu einer stimmungsvollen Veranstaltung auf dem Waltherplatz ein. Mit Live-Musik von Sissamba wird die Aktion eingeleitet, bevor um 20:30 Uhr das Licht am Hauptsitz der Sparkasse ausgeschaltet wird. Inspirierende Redner aus der Provinz, der Gemeinde und führender Klimainstitute Südtirols werden dabei das Thema Nachhaltigkeit/ Klima in den Mittelpunkt rücken.

Um die Bedeutung der Aktion zu unterstreichen, werden Kerzen an die Teilnehmer verteilt, die sie während der Dunkelstunde entzünden können – ein leuchtendes Zeichen für den Klimaschutz. Diese Kerzen dürfen im Anschluss mit nach Hause genommen und beispielsweise auf Ostergräbern weiterverwendet werden. Auch Kinder sind herzlich eingeladen, mit ihren Laternen teilzunehmen. Für eine gemütliche Atmosphäre sorgen kostenlos angebotener heißer Tee und vegane Brötchen ( Vögelino), gesponsert von der Sparkasse.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer, die gemeinsam mit uns ein starkes Signal für den Schutz unseres Planeten setzen und bedanken uns bei unseren Partnern der Gemeinde Bozen, Eurac und Sparkasse.

Weitere Infos finden Sie hier!